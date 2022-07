JAKARTA - PT PLN (Persero) resmi memberlakukan penyesuaian tarif listrik yang sudah dimulai pada 1 Juli 2022.

Di mana penyesuaian tarif listrik ini diberlakukan kepada golongan pelanggan rumah tangga yang berdaya 3500 Volt Ampere (VA) ke atas dan golongan pemerintah yang jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3% dari total pelanggan.

Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif mengatakan kalau hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan.

Lantas, berapa biaya yang harus dibayar pelanggan non subsidi tersebut?

Dirangkum Okezone, Senin (4/7/2022), berikut tarif terbarunya:

1. Pelanggan rumah tangga R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp111.000/bulan

2. Pelanggan rumah tangga golongan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70 per kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp346.000 per bulan

3. Pelanggan pemerintah golongan P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70 per kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp978.000/bulan

4. Pelanggan pemerintah golongan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70 per kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp271.000 per bulan 5. Pelanggan pemerintah golongan P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp1.114,74 per kWh menjadi Rp1.522,88 per kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp 38,5 juta per bulan. Lalu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menegaskan kalau pelanggan golongan bersubsidi tidak terkena penyesuaian tarif listrik. Hal itu karena pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada yang berhak.