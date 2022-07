JAKARTA – Sektor industri memerlukan dukungan pasokan energi yang besar. Untuk itu, Kemenperin berupaya mendukung ketersediaan dan pasokan energi yang berkesinambungan.

"Guna mendorong kinerjanya, sektor industri memerlukan dukungan pasokan energi yang berkesinambungan. Mengingat sektor industri menyerap hingga 40% dari total kebutuhan energi nasional, atau terbesar setelah sektor transportasi," kata ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dilansir dari Antara, Selasa (5/7/2022).

Hal itu dikemukakannya pada rapat kerja bersama Kemenperin dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Bogor, kemarin. Menperin mengatakan tidak stabilnya kondisi geopolitik global yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina membuat harga komoditas energi internasional naik dan mengganggu pasar.

Hal itu, kata dia, memberatkan aktivitas sejumlah sektor industri di Tanah Air, mengingat komposisi bahan baku menyumbang 87,25% dari total biaya produksi dan kontribusi bahan bakar, tenaga listrik, dan gas sebesar 5,87%.

Pada 2019 sektor industri mengonsumsi energi sebanyak 389,4 juta Setara Barel Minyak (SBM) dengan jenis energi berupa batu bara, gas, dan listrik, selain minyak solar dan minyak bakar.

"Dari total konsumsi energi tersebut, sebanyak 85% digunakan sebagai bahan bakar, sedangkan 15% sisanya digunakan sebagai bahan baku produksi (feedstock),” kata Menperin.

Karena itulah Kemenperin dan Kementerian ESDM bersinergi menjalankan beberapa program dan kebijakan agar dapat meningkatkan daya saing industri nasional, antara lain menjamin pasokan energi dan bahan baku sektor industri.

"Salah satu upayanya melalui pemanfaatan gas bumi, serta menjamin efisiensi dan efektivitas pengaliran gas bumi dengan ditetapkannya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)," jelas Menperin.

Asas dalam penyediaan energi bagi industri adalah asas keadilan dengan prinsip no one left behind, lanjutnya, sehingga semua sektor industri tak terkecuali harus mendapatkan manfaat yang sama dari kebijakan HGBT.