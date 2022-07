SURAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menutup rangkaian acara TIIWG (Trade Investment Industry Working Group) yang dilaksanakan di kota Surakarta pada tanggal 6-7 Juli 2022.

Pada kesempatannya, Menteri Bahlil juga menitipkan pesan kepada para tamu delegasi TIIWG yang hadir secara fisik ketika mengikuti rangkaian acara penutupan yang diakhiri oleh acara makan malam bersama di Kantor Walikota Surakarta.

Menurut Menteri Bahlil, meskipun ditengah pandemi Covid-19, Indonesia terus berupaya agar pemulihan ekonomi global bisa sambil berjalan terwujud.

Salah satunya instrumennya adalah dengan melakukan penanaman modal atau investasi.

"Tolong sampaikan di tingkat Menteri, bahwa Indonesia sekalipun ditengah pandemi Covid-19 tetap ramah untuk bagaimana ekonomi tetap bangkit serta bagaimana kolaborasi investasi besar dengan umkm yang ada di Indonesia," ujar Bahlil di kantor Walikota Surakarta, Kamis (7/7/2022).

Lebih lanjut Menteri Bahlil berpesan juga kepada para tamu delegasi TIIWG untuk menyampaikan undangannya kepada menteri masing-masing negara untuk kembali ke Indonesia dalam rangka perumusan kebijakan untuk menghadapi beberapa isu prioritas dalam penyelenggaraan presiden G20 Indonesia, sesuai tema yaitu Recover Stronger Recover Together.

"Saya mengundang secara hormat, kepada menteri-menteri saudara agar dapat ke Labuan Bajo, saya akan menyiapkan yang lebih jauh baik lagi dari yang ada sekarang," lanjut Bahlil.

Pada agenda TIIWG tahun ini, Pemerintah setidak memfokuskan untuk membahas 3 agenda prioritas, seperti Respon Perdagangan, Investasi, dan Industri terhadap Pandemi dan Arsitektur Kesehatan Global (Trade, Investment, and Industry Response to The Pandemic and Global Health Architecture).

"Karena kemiskinan dan lapangan pekerjaan merupakan satu isu global yang harus kita selesaikan, dari forum ini kita berharap menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dari suatu negara," pungkasnya.