JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Pertamax Turbo (RON 98) naik dari semula Rp14.500 per liter menjadi Rp16.200 per liter, Dexlite naik dari semula Rp12.950 per liter menjadi Rp15.000 per liter, dan Pertamina Dex naik dari Rp13.700 per liter menjadi Rp16.500 untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU," termaktub dalan keterangan resmi Pertamina, Minggu (10/7/2022).

Dirangkum Okezone, berikut daftar terbaru harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex yang naik per 10 Juli 2022:

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pertamax Turbo Rp16.200

Dexlite Rp15.000

Pertamina Dex Rp16.500

2. Provinsi Sumatera Utara

Pertamax Turbo Rp16.550

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp16.850

3. Provinsi Sumatera Barat

Pertamax Turbo Rp16.550

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp16.850

4. Provinsi Riau & Kepulauan Riau

Pertamax Turbo Rp16.900

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp17.200

5. Kodya Batam

Pertamax Turbo Rp16.900

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp17.200

6. Provinsi Jambi

Pertamax Turbo Rp16.550

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp16.850

7. Provinsi Bengkulu

Pertamax Turbo Rp16.900

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp17.200

8. Provinsi Sumatera Selatan

Pertamax Turbo Rp16.550

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp16.850

9. Provinsi Bangka Belitung

Pertamax Turbo Rp16.550

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp16.850

10. Provinsi Lampung

Pertamax Turbo Rp16.550

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp16.850

Berikut harga BBM di Jawa dan Bali:

11. Provinsi DKI Jakarta

Pertamax Turbo Rp16.200

Dexlite Rp15.000

Pertamina Dex Rp16.500

12. Provinsi Banten

Pertamax Turbo Rp16.200

Dexlite Rp15.000

Pertamina Dex Rp16.500

13. Provinsi Jawa Barat Pertamax Turbo Rp16.200 Dexlite Rp15.000 Pertamina Dex Rp16.500 14. Provinsi Jawa Tengah Pertamax Turbo Rp16.200 Dexlite Rp15.000 Pertamina Dex Rp16.500 15. Provinsi DI Yogyakarta Pertamax Turbo Rp16.200 Dexlite Rp15.000 Pertamina Dex Rp16.500 16. Provinsi Jawa Timur Pertamax Turbo Rp16.200 Dexlite Rp15.000 Pertamina Dex Rp16.500 17. Provinsi Bali Pertamax Turbo Rp16.200 Dexlite Rp15.000 Pertamina Dex Rp16.500 18. Provinsi Nusa Tenggara Barat Pertamax Turbo Rp16.200 Dexlite Rp15.000 Pertamina Dex Rp16.500 19. Provinsi Nusa Tenggara Timur Pertamax Turbo Rp16.200 Dexlite Rp15.000 Pertamina Dex Rp16.500 20. Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, Utara Pertamax Turbo Rp16.550 Dexlite Rp15.350 Pertamina Dex Rp16.850 Harga BBM di Sulawesi, Maluku dan Papua: 21. Provinsi Gorontalo Pertamax Turbo Rp16.550 Dexlite Rp15.350 Pertamina Dex Rp16.850 22. Provinsi Sulawesi Tengah, Tenggara, Selatan, Barat Pertamax Turbo Rp16.550 Dexlite Rp15.350 Pertamina Dex Rp16.850 23. Provinsi Maluku & Maluku Utara Dexlite Rp15.350 24. Provinsi Papua Pertamax Turbo Rp16.550 Dexlite Rp15.350 25. Provinsi Papua Barat Dexlite Rp15.350 Pertamina Dex Rp16.850