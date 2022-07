JAKARTA - Tol laut membuat harga barang seperti popok bayi hingga bawang merah mengalami penurunan. Kementerian Perhubungan menyebutkan tol laut memberikan dampak berupa penurunan harga yang signifikan sepanjang Januari-Mei 2022 di sembilan daerah wilayah Indonesia barat dan timur

"Manfaat penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik tol laut telah dirasakan oleh masyarakat terutama dalam menekan disparitas harga yang selama ini terjadi di beberapa daerah," kata Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha dilansir dari Antara, Senin (11/7/2022).

Sembilan daerah itu adalah di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Tidore Kepulauan, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Fakfak.

Arif mengungkapkan daerah pertama yang mengalami penurunan harga signifikan adalah Kabupaten Natuna di mana telah terjadi penurunan disparitas harga sebesar 43%, 75%% untuk pakaian jadi dari Rp80.000 per buah ke Rp45.000 per buah. Selain itu, harga pupuk turun 26,67% dari Rp15.000 per kilogram (kg) ke Rp11.000 per kilogram.

Di Kabupaten Kepulauan Anambas, harga baja ringan turun 46,15% dari Rp65.000 per m2 ke Rp35.000 per m2. Adapun, harga gula turun 21,43% dari Rp14.000 per kg ke Rp11.000 per kg.

Selanjutnya, penurunan harga di Wilayah Timur Indonesia terjadi di Kabupaten Rote Ndao di mana harga pakan ternak/ikan turun 42% dari Rp15.000 per kg ke Rp8.700 per kg. Harga pupuk turun 40% dari Rp80.000 per buah ke Rp45.000 per buah.

Di Kabupaten Tidore Kepulauan, harga kedelai turun 40% dari Rp20.000 per kg ke Rp12.000 per kg. Harga tepung terigu turun 25% dari Rp12.000per kg ke Rp9.000 per kg dan harga semen turun 21,43% dari Rp70.000 per sak ke Rp55.000 per sak.

Di Kabupaten Buru, harga popok bayi dan dewasa turun 50% dari Rp3.000 per buah ke Rp1.500/ per buah. Harga detergen/pelembut/pewangi pakaian turun 50% dari Rp2.000 per buah ke Rp1.000 per buah. Harga daging ayam ras turun 33,33% dari Rp45.000 per kg ke Rp30.000 per kg.

Di Kabupaten Buru Selatan, minyak goreng turun 40% dari Rp30.000 per liter menjadi Rp18.000 per liter.

Di Kabupaten Halmahera Timur, harga daging ayam ras turun 40% dari Rp50.000 per kg ke Rp30.000 per kg. Harga beras medium turun 33,33% dari Rp15.000 per kg ke Rp10.000 per kg. Harga gula turun 33,33% dari Rp15.000 per kg ke Rp10.000 per kg.

Di Kabupaten Supiori, harga tepung terigu turun 50% dari Rp20.000 per kg ke Rp10.000 per kg. Harga alat tulis/peralatan sekolah turun 50% dari Rp8.000 per buah ke Rp4.000 per buah.

Di Kabupaten Fakfak, harga bawang merah turun 30% dari Rp50.000 per kg ke Rp35.000 per kg. Harga telur ayam ras turun 29,33% dari Rp75.000 per kg ke Rp53.000 per kg.

"Program Tol Laut tidak hanya dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut saja namun telah bersinergi dengan Ditjen Udara melalui tol Udara dan Ditjen Darat yang mendukung proses distribusi dari pelabuhan bongkar sampai bandara, sehingga barang dapat terdistribusi dengan baik sampai di lokasi pedalaman, khususnya di Papua," ujar Arif.

Arif juga mengungkapkan pada tahun 2022 jumlah trayek yang melayani tol laut sebanyak 33 trayek. Adapun realisasi muatan adalah sebanyak 9.014 Teus muatan berangkat dan 3.304 Teus muatan balik.

"Dan pada praktek pelaksanaan penyelenggaraan tol laut telah menggunakan Digitalisasi dan Teknologi Informasi yaitu dengan IMRK SITOLAUT Kementerian Perhubungan, SIPAP & SIGM Kementerian Perdagangan dan INAPORTNET Kementerian Perhubungan dan Kominfo," katanya.