MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal dalam melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner.

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek, salah satunya harga minyak. Amerika Serikat mengalami kenaikan harga minyak yang semula Rp10.000 per liter, kini hampir mencapai Rp18.000 per liter. Kenaikan harga minyak tersebut memicu terjadinya inflasi yang kemudian akan menyebabkan perlambatan dan kontraksi ekonomi.

Perlambatan ekonomi ini secara tidak langsung mempengaruhi kondisi pasar saham di Amerika Serikat menjadi menurun, sehingga muncul indikasi terjadinya resesi.

Apakah pengaruh perlambatan ekonomi terhadap pasar saham di Amerika Serikat? Apakah kondisi tersebut akan mempengaruhi saham di Indonesia? Apa saja yang dapat dilakukan investor saat kondisi ekonomi sedang melemah?

Simak ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner bertajuk “AS Diramal Resesi, Ini Sederet Fun Fact IHSG yang Bestie Wajib Tahu!” pada Kamis (14/07/2022) pukul 17.00 WIB. IG Live ini akan menghadirkan narasumber Research Analyst MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi. Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas!

