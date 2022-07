JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan tetap kerja di hari Minggu. Dirinya melakukan kunjungan kerja ke Kota Cirebon, Jawa Barat.

Mendag Zulhas sapaanya memulai kunjungan kerjanya dengan memantau ketersediaan harga kebutuhan pokok di Pasar Jagasatru, Kota Cirebon.

Okezone merangkum fakta-fakta menarik terkait kunjungan kerja Mendag di hari libur, Minggu (17/7/2022):

1. Harga Bahan Pokok Turun

Mendag Zulhas berdialog dengan sejumlah pedagang, mulai dari sayur-sayuran, pedagang cabai, bawang, kelontong, pedagang sapi, dan beberapa lainnya.

Cabai merah yang sempat dijual Rp100 ribu per kilogram, kini sudah Rp40 ribu per kilogram, selanjutnya bawang merah dari harga Rp60 ribu kini menjadi Rp42 ribu per kilogram.

2. Cek Harga Migor

Mendag Zulhas dalam sidak serta kunjunganya ke Pasar Pasar Jagasatru, Kota Cirebon juga meninjau titik penjualan minyak goreng curah rakyat serta minyak goreng kemasan rakyat .

3. Kaget Ada yang Jual Migor Rp13.000

Dari sidaknya, harga minyak curah di kios yang dihampiri oleh Mendag Zulhas, menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp14 ribu per liter. Bahkan, Zulhas mengatakan, ada pedagang yang menjual migor dengan harga Rp13 ribu per liter.

4. Ngobrol dengan Petani Dalam kunjungan kerjanya, Mendag Zulhas turut melakukan dialog dengan para petani Bawang di Balai Desa Tersana, Balagedog, Kabupaten Cirebon. 5. Mendag Bertemu Nelayan Mendag Zulhas, juga melakukan nadran/sedekah laut dengan para nelayan yang berada di Balai Desa Citemu, Mundu, Cirebon. Diakhir kunjungan kerjanya, Mendag Zulhas melakukan diskusi dan tanya jawab dengan pelaku UMKM. Diskusi yang dilakukan di Desa Pasawahan, Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten, Cirebon, memiliki tema penguatan ekonomi mikro menuju kesejahteraan dan penguatan ekonomi lokal. Mendag Zulhas berdiskusi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Pangkalan Elpiji, Keluarga Alumni Gadjah Mada, Santripreneur Indonesia, Kelompok UMKM Binaan Dinas Indag dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupatan Cirebon, Kelompok Tani Jagung Manis Kabupaten Cirebon hingga Kelompok Pengrajin Roti Kabupaten Cirebon.