JAKARTA - Kasus penipuan terbesar di Indonesia ini tidak hanya menggemparkan publik tanah air saja. Kasus penipuan ini berjalan dengan rapih sehingga banyak yang terkecoh.

Yang pertama adalah kasus The Next Habibie Palsu Dwi Hartanto. Seorang mahasiswa Indonesia bernama Dwi Hartanto pada 2016 pernah menghebohkan jagat tanah air. Dirinya yang saat itu sedang melanjutkan studi ke Belanda mengaku sebagaai post-doctoral Asisten Profesor di Technische Universiteit (TU) Delft dalam bidang Aerospace.

Dwi Hartanto bahkan mengaku sudah meluncurkan sebuah nonsatelit di tahun 2008 dengan nama Delfi-C3, serta membuat roket The Apogee Ranger V7s (TARAV7s), dan kebohongan lainnya. Pengakuan Dwi tentu membuat masyarakat Indonesia terkejut, bahkan turut mengundang perhatian B.J. Habibie. Dwi bahkan dijuluki sebagai the next Habibie.

Kemudian kasus penggandaan uang Dimas Kanjeng. Pada tahun 2016, publik Indonesia dihebohkan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Pemimpin pondok pesantren ini mengaku bisa menggandakan uang dan berhasil meyakinkan banyak jamaah untuk melancarkan aksi penipuannya. Dari aksinya ini, Dimas Kanjeng berhasil menipu korbannya dengan total miliaran rupiah. Bukan itu saja, kontroversi sang Kyai bertambah saat dirinya ditetapkan sebagai otak pembunuhan dua santrinya yang dianggap membongkar aktivitas penggandaan uang di padepokannya.