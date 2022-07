JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk mengoptimalkan pemulihan kinerja bisnis, salah satunya dengan melakukan penambahan frekuensi penerbangan rute secara bertahap.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyebut penambahan rute secara bertahap mulai Juli-Agustus 20222. Adapun penambahan rute penerbangan ini difokuskan di wilayah Jakarta, Batam, Balikpapan, Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, hingga Singapura.

Penambahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan performa rute secara berkelanjutan dan optimalisasi armada yang akan terus ditinjau hingga dievaluasi.

Pada fase awal Garuda akan menambah kapasitas layanan penerbangan seperti rute Jakarta – Batam (PP) yang akan dioperasikan hingga 11 kali per minggu, Jakarta - Balikpapan (PP) hingga 11 kali per minggu, Jakarta - Denpasar (PP) hingga 45 kali per minggu, Jakarta – Medan (PP) hingga 21 kali per minggu, Jakarta - Makassar (PP) hingga 32 kali per minggu, dan Jakarta - Surabaya (PP) hingga 35 kali per minggu.

Selain itu, untuk rute internasional Jakarta - Singapura (PP) akan dioperasikan hingga 14 kali per minggu.

"Melalui penambahan frekuensi penerbangan, Garuda dapat mengoperasikan sedikitnya 850 penerbangan per minggu selama bulan Agustus 2022 mendatang atau meningkat sebesar 32% dibandingkan bulan Juni lalu yang berkisar di 650 penerbangan per minggunya," ungkap Irfan, Kamis (21/7/2022).

Optimalisasi performa kinerja emiten bersandi saham GIAA melalui penambahan frekuensi penerbangan didukung oleh ketersediaan jumlah armada pesawat serviceable secara bertahap, di mana pada periode Juli-Agustus Garuda direncanakan akan kembali mengoperasikan tiga pesawat Boeing 737-800 NG yang sebelumnya direlokasi oleh lessor.

Langkah tersebut selaras dengan tindak lanjut kesepakatan negosiasi yang telah dicapai perusahaan dengan lessor atau perusahaan penyewa pesawat. Irfan menyebut jumlah armada serviceable diproyeksikan bertambah secara bertahap. Bahkan, Garuda ke depannya terus memaksimalkan penambahan ke rute-rute lainnya, sekaligus menggarap berbagai peluang lain. “Selain fokus dalam optimalisasi rute penerbangan, kami juga akan terus mengembangkan peluang pendapatan usaha lainnya dari lini bisnis di luar penerbangan berjadwal seperti optimalisasi angkutan kargo, ancillary revenue, hingga kerja sama bersama mitra strategis kami lainnya,” kata dia.