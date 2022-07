JAKARTA - Harga minyak goreng curah naik lagi di pasar rakyat. Hal ini dilaporkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono.

Dia mengungkapkan, harga minyak goreng curah sebelumnya sempat dipatok Rp14.000 per liter. Namun sekarang naik menjadi Rp14.500 sampai Rp16.000 per liter. Artinya itu sudah di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Meski kini harga minyak goreng curah sudah jauh lebih murah dari awal tahun, tetapi beberapa hari ini harga minyak goreng curah mengalami kenaikan sekitar Rp500 sampai Rp2.000 per liter," ungkap Sudaryono kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (27/7/2022).

Namun, kata dia, beda halnya untuk minyak goreng kemasan sudah mencapai harga Rp16.000 per liter hingga Rp22.000 per liter, turun dari harga Rp22.000 per liter sampai Rp26.000 per liter pada awal tahun ini.

Artinya saat ini harga minyak goreng curah dan harga minyak goreng kemasan sederhana sudah tipis perbedaannya. "Semoga ini terus stabil, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan ikut mensejahterakan pedagang pasar," pungkasnya.