JAKARTA - Bank raksasa AS seperti JPMorgan Chase & Co, Citigroup dan Wells Fargo siap menaikkan suku bunga pinjaman sebesar 75 basis poin menjadi 5,5% pada Rabu (27/7/2022). Penyesuaian bunga dilakukan setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan.

"Langkah hari ini adalah pengakuan lebih lanjut dari Federal Reserve bahwa itu terlalu murah hati dengan kebijakan moneternya pada tahun 2021 dan bahwa ia mencoba untuk membalikkan keadaan dengan cepat," kata Kepala Investasi di kantor multi-keluarga Running Point Capital Advisors Michael Ashley Schulman, dilansir dari Antara, Kamis (28/7/2022).

Ketua Fed Powell selama konferensi pers pada Rabu (27/7/2022) mengatakan dia memperkirakan kenaikan suku bunga yang luar biasa besar pada pertemuan berikutnya karena pasar tenaga kerja yang sangat ketat dan inflasi yang tinggi.

"Ini obat yang sulit, tetapi The Fed perlu menangani inflasi demi semua orang," kata Ted Rossman, analis industri senior di perusahaan jasa keuangan Bankrate.

"Dan pengecer seperti Walmart menunjukkan bahwa permintaan konsumen melambat karena semua alasan ini. Sementara tidak menyenangkan bagi peminjam, ini mungkin sinyal bahwa kenaikan suku bunga mulai melakukan pekerjaan mereka," tambah Rossman.

Bank sentral berjalan di atas tali yang ketat karena langkah agresifnya untuk membasmi inflasi dapat mengarahkan ekonomi ke dalam resesi. "Jika AS memasuki resesi sekarang, itu akan menjadi resesi yang paling tidak biasa dengan kredit berlimpah, pengangguran rendah dan inflasi tinggi - dinamika luar biasa yang biasanya tidak terkait dengan perlambatan ekonomi," kata Schulman. Bank biasanya memperoleh keuntungan dari suku bunga tinggi karena mereka memperoleh selisih antara suku bunga pinjaman dan biaya pinjaman.