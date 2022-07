JAKARTA - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa keputusan The Fed menaikkan suku bunga tentu berimbas negatif terhadap keuangan, baik pasar modal maupun surat utang.

Menurutnya, hal ini disebabkan karena investor akan mulai menahan diri untuk masuk ke aset yang risikonya lebih tinggi.

"Para investor tentu akan menahan diri sembari mencermati langkah BI apakah akan naikkan suku bunga untuk imbangi Fed rate atau tetap menahan suku bunga," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (28/7/22).

 BACA JUGA:Wall Street Meroket Usai The Fed Naikkan Suku Bunga AS

Dia menambahkan bahwa kenaikan tingkat suku bunga The Fed ini cukup mengejutkan.

Hal itu karena masih ada ruang bagi Fed untuk menaikkan suku bunga empat kali lagi sampai akhir tahun demi mengendalikan inflasi di AS. Kalau Fed naik agresif, tentu dikhawatirkan dana dari negara berkembang semakin banyak ditarik pulang ke negara maju atau masuk ke dolar AS "Tapi tergantung apakah BI masih tetap tahan suku bunga, atau naik 50 bps dalam RDG berikutnya," pungkasnya.