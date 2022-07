JAKARTA - Presiden Jokowi bertemua dengan bos-bos perusahaan besar di Korea Selatan. Di antaranya CEO of POSCO Kim Hag-dong, Vice Chairman/CEO of Lotte Chemical Kim Gyo-hyun, Vice Chairman/CEO of LG Corp Brian Kwon.

Kemudian Chairman of CJ Group Sohn Kyung-Sik, Chairman of LS Group Koo Ja-Eun, Vice Chairman/CEO of GS E&C Lim Byeong-yong, CEO of Samsung Electronics Roh Tae-moon, CEO of LX Holdings Roh Jin-seo dan Chairman of Taekwang Park Joo-hwan, Chairman of KCC Glass Mong-ik Chung.

Baca Juga:Â Bertemu Bos-Bos Perusahaan Raksasa Korsel, Presiden Jokowi Tawarkan Peluang Investasi

Presiden Jokowi pun meminta para investor untuk tidak segan menyampaikan kendala di lapangan kepada para menteri atau bahkan kepada Presiden langsung.

"Saya tadi tidak mendengarkan keluhan-keluhan yang berat yang mungkin terjadi di lapangan. Tetapi apabila ada masalah-masalah tolong disampaikan kepada Menteri Investasi Pak Bahlil atau kepada Pak Menko Maritim dan Investasi, kalau ada masalah. Kalau mentok berdua ini tidak bisa menyelesaikan bisa ke saya, baik yang berkaitan dengan izin-izin, baik yang mungkin berkaitan dengan imigrasi dan lain-lainnya," ujar Presiden.

Baca Juga:Â Pertemuan Presiden Jokowi-PM Li Keqiang, China Order 1 Juta Ton CPO Indonesia

Presiden Jokowi juga memandang tren investasi Korea Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan.

"Sekarang Korea Selatan adalah investor terbesar keenam di Indonesia, ini sebuah capaian yang sangat bagus dan harapan kita semuanya Korea Selatan bisa masuk ke nantinya tiga besar, top 3 di Indonesia," ungkapnya. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia saat ini dalam keadaan yang baik. Baca Selengkapnya: Bertemu Bos-Bos Perusahaan Raksasa Korsel, Presiden Jokowi Tawarkan Peluang Investasi