JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menjamin harga beras normal dan stabil. Hal ini dia sampaikan di Pasar Induk Rau Serang, Banten.

"Kita menjamin harga beras normal dan stabil," kata Mendag Zulkifli Hasan dilansir dari Antara, Jumat (29/7/2022).

Harga beras jenis medium kualitas KW 1 dijual Rp9. 500 per kilogram, beras kualitas KW II dijual Rp9. 000 per kilogram, dan beras KW III Rp8. 500 per kilogram.

Selama ini, pendistribusian beras dari hasil panen petani ke sejumlah Pasar di Tanah Air berjalan lancar.

Selain itu, menurut dia, beberapa komoditi bahan pokok lainnya cenderung menurun, seperti minyak goreng curah, daging ayam ras, daging sapi, bawang, dan telur ayam ras.

Untuk minyak goreng curah dari Rp14.000 menjadi Rp12.000 per liter, cabai dari Rp120.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, bawang merah dari Rp80. 000 menjadi Rp40. 000 per kilogram, daging ayam ras semula Rp50.000 menjadi Rp35. 000 per kilogram, telur ayam dari Rp32.000 menjadi Rp28.000 per kilogram, dan daging sapi dari Rp130 ribu menjadi Rp110 ribu per kilogram.

"Kita optimistis harga kebutuhan bahan pokok dipastikan terus menurun, sehingga daya beli masyarakat meningkat," kata Mendag. Menurut dia, selama ini pendistribusian kebutuhan bahan pokok ke Pasar Induk Rau melimpah yang mengakibatkan harga cenderung menurun. "Kami meyakini harga kebutuhan bahan pokok ke depan menurun, karena pasokan komoditi bahan pokok melimpah dan berjalan lancar, " ujar Mendag. Sementara itu Udin, seorang pedagang di Pasar Induk Rau Serang, mengatakan selama ini harga kebutuhan bahan pokok menurun dibandingkan satu bulan lalu, seiring melimpahnya pasokan. "Kami sendiri cukup terbantu dengan harga menurun tentu omzet pendapatan kembali normal," katanya.