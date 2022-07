JAKARTA - Stasiun BNI City mulai melakukan uji coba operasi sebagai stasiun KRL untuk pelayanan naik dan turun pengguna. Sebelumnya Stasiun BNI City hanya melayani perjalanan KA Bandara relasi Manggarai – Bandara Soekarno Hatta PP.

Direktur Utama KAI Bandara Anggoro Triwibowo mengatakan, dengan mulai melayaninya Stasiun BNI City untuk naik turun penumpang KRL pada hari ini diharapkan menjadi alternatif bagi penumpang KA Bandara yang akan melakukan perpindahan antar moda di Stasiun BNI City.

“Jika sebelumnya penumpang KA Bandara yang turun di Stasiun BNI City harus berjalan 200-300M untuk melanjutkan menggunakan commuterline di Stasiun Sudirman, maka kini penumpang cukup tap out di Lantai 1 Stasiun BNI City dan melanjutkan menggunakan Commuterline pada peron yang sama," ujarnya, Sabtu (30/7/2022).

Dalam uji coba pengoperasian nanti, KAI Commuter dan KAI Bandara tetap menyiagakan petugas-petugas untuk membantu pengaturan flow dan memberikan informasi kepada penumpang di area stasiun.

KAI Commuter juga menghimbau demi kenyamanan bersama agar para pengguna untuk selalu menjaga prasarana dan fasilitas-fasilitas pelayanan di area stasiun BNI City ini.

Stasiun ini sendiri, nantinya setiap hari akan melayani perjalanan KRL relasi Cikarang/Bekasi – Kampung Bandan via Pasar Senen ataupun via Manggarai. Sebanyak 199 perjalanan KRL dan 40 perjalanan KA Bandara. Dengan lokasi diantara lintas Manggarai – Tanah Abang tepatnya di KM 2 +5, Stasiun BNI City termasuk Stasiun Besar tipe C dengan memiliki 2 jalur untuk pelayanan perjalanan KA.

Untuk fasilitas pelayanan perjalanan KRL, KAI Commuter telah menyiapkan loket, tujuh buah gate elektronik untuk proses masuk dan keluar pengguna, tiga buah C-VIM untuk top up dan marka-marka petunjuk di area stasiun. Sedangkan untuk fasilitas pelayanan penumpang KA Bandara tetap sama, yaitu dapat melakukan pembelian tiket di Vending Machine yang terletak di lantai 1 Stasiun BNI City maupun melalui aplikasi dan website. Selain itu, untuk memudahkan perpindahan antar moda bagi penumpang Commuterline yang akan menggunakan KA Bandara, terdapat juga program Tap N Go. Penumpang Commuterline cukup tap KMT maupun kartu prepaid Perbankan di Gate KA Bandara dengan memastikan minimal saldo Rp. 70.000 (harga relasi terjauh) Fasilitas-fasilitas penunjang lainnya juga tersedia di stasiun ini seperti lift dan eskalator untuk pengguna prioritas, musholla, toilet, ruang menyusui, tempat parkir kendaraan bermotor dan area komersil. Stasiun ini terhubung langsung dengan Stasiun Sudirman dan Jalan Protokol Jenderal Sudirman. Stasiun ini juga terintegrasi dengan Stasiun MRT dan Halte Trans Jakarta.