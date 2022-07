JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Harga BBM yang mengalami penyesuaian adalah Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite (CN 51), dan Pertamina Dex (CN 53).

Harga Pertamax Turbo (RON 98) di SPBU Pertamina dijual seharga Rp 16.200 per liter hingga Rp16.900 per liter. Selanjutnya, harga Dexlite (CN 51) dijual seharga Rp 15.000 per liter hingga Rp 15.700 per liter. Untuk harga Pertamina Dex (CN 53) dibanderol seharga Rp 16.500 per liter hingga Rp 17.200 per liter.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Baca Juga: Bisa Pertalite Mulai Diatur 1 Agustus 2022 Batal?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya menyatakan bahwa total utang kompensasi baik BBM dan listrik sampai dengan 2021 seluruhnya telah diselesaikan pada semester I-2022.

"Kompensasi diberikan untuk menahan kenaikan harga BBM dan listrik. "Ini agar tidak passthrough ke masyarakat, bila passthrough itu akan sangat menggoncang dari sisi inflasi," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, pada waktu lalu.

Per 1 Juli 2022, Pertamina telah menerima pembayaran dari pemerintah atas utang kompensasi pada tahun 2021 sebesar Rp 64,5 triliun. Sementara PLN menerima pembayaran kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 24,6 triliun atas skema stimulus listrik sepanjang tahun 2021.

Baca Juga: Subsidi BBM Sebaiknya Diberikan dalam Bentuk BLT

Harga BBM di SPBU Pertamina Terbaru

Dikutip dari laman resmi Pertamina, berikut rincian harga Pertalite, Pertamax, dan harga BBM lainnya yang dijual di seluruh SPBU Pertamina per Juli 2022:

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Harga Pertalite Rp 7.650 Harga Pertamax Rp 12.500 Harga Pertamax Turbo Rp 16.200 Harga Dexlite Rp 15.000 Harga Pertamina Dex Rp 16.500

Provinsi Sumatera Utara: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Sumatera Barat: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Riau dan Kepulauan Riau: Harga Pertalite Rp 7.650 Harga Pertamax Rp 13.000 Harga Pertamax Turbo Rp 16.900 Harga Dexlite Rp 15.700 Harga Pertamina Dex Rp 17.200 Kodya Batam: Harga Pertalite Rp 8.000 Harga Pertamax Rp 13.000 Harga Pertamax Turbo Rp 16.900 Harga Dexlite Rp 15.700 Harga Pertamina Dex Rp 17.200 Provinsi Bengkulu: Harga Pertalite Rp 8.000 Harga Pertamax Rp 13.000 Harga Pertamax Turbo Rp 16.900 Harga Dexlite Rp 15.700 Harga Pertamina Dex Rp 17.200 Provinsi Jambi: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Sumatera Selatan: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Bangka Belitung: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Lampung: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi DKI Jakarta: Harga Pertalite Rp 7.650 Harga Pertamax Rp 12.500 Harga Pertamax Turbo Rp 16.200 Harga Dexlite Rp 15.000 Harga Pertamina Dex Rp 16.500 Provinsi Banten: Harga Pertalite Rp 7.650, Harga Pertamax Rp 12.500, Harga Pertamax Turbo Rp 16.200 Harga Dexlite Rp 15.000 Harga Pertamina Dex Rp 16.500 Provinsi Jawa Barat: Harga Pertalite Rp 7.650 Harga Pertamax Rp 12.500 Harga Pertamax Turbo Rp 16.200 Harga Dexlite Rp 15.000 Harga Pertamina Dex Rp 16.500 Provinsi Jawa Tengah: Harga Pertalite Rp 7.650 Harga Pertamax Rp 12.500 Harga Pertamax Turbo Rp 16.200 Harga Dexlite Rp 15.000 Harga Pertamina Dex Rp 16.500 Provinsi DI Yogyakarta: Harga Pertalite Rp 7.650 Harga Pertamax Rp 12.500 Harga Pertamax Turbo Rp 16.200 Harga Dexlite Rp 15.000 Harga Pertamina Dex Rp 16.500 Provinsi Jawa Timur: Harga Pertalite Rp 7.650 Harga Pertamax Rp 12.500 Harga Pertamax Turbo Rp 16.200 Harga Dexlite Rp 15.000 Harga Pertamina Dex Rp 16.500 Provinsi Bali: Harga Pertalite Rp 7.650 Harga Pertamax Rp 12.500 Harga Pertamax Turbo Rp 16.200 Harga Dexlite Rp 15.000 Harga Pertamina Dex Rp 16.500 Provinsi Nusa Tenggara Barat: Harga Pertalite Rp 7.650 Harga Pertamax Rp 12.500 Harga Pertamax Turbo Rp 16.200 Harga Dexlite Rp 15.000 Harga Pertamina Dex Rp 16.500 Provinsi Nusa Tenggara Timur: Harga Pertalite Rp 7.650 Harga Pertamax Rp 12.500 Harga Pertamax Turbo Rp 16.200 Harga Dexlite Rp 15.000 Harga Pertamina Dex Rp 16.500 Harga Solar NPSO: 14.900 Provinsi Kalimantan Barat: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Kalimantan Tengah: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Kalimantan Selatan: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Kalimantan Timur: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Kalimantan Utara: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Sulawesi Utara: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Gorontalo: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Sulawesi Tengah: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Sulawesi Tenggara: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Sulawesi Selatan: Harga Pertalite Rp 7.85 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Sulawesi Barat: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850 Provinsi Maluku: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Dexlite Rp 15.350 Provinsi Maluku Utara: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Dexlite Rp 15.350 Provinsi Papua: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.550 Harga Dexlite Rp 15.350 Provinsi Papua Barat: Harga Pertalite Rp 7.850 Harga Pertamax Rp 12.750 Harga Dexlite Rp 15.350 Harga Pertamina Dex Rp 16.850