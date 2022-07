BALI - Upaya PT PLN (Persero) untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diakui di tingkat internasional. PLN Group melalui contact center PLN 123 dianugerahi 5 penghargaan sekaligus dalam ajang Contact Center World-Asia Pasific (CCW-APAC) yang digelar di Denpasar, Bali pada 25-29 Juli 2022.

Tak tanggung-tanggung, 5 penghargaan yang disabet ialah Gold yang merupakan penghargaan tertinggi dalam event tersebut.

Adapun 5 penghargaan yang diraih yakni untuk kategori Use of Social Media, Customer Service Center, The Best Contact Center, Community Spirit dan Sales Campaign.

Setelah sukses di lingkup Asia Pasifik, PLN akan berkompetisi di ajang CCW global yang akan digelar pada November 2022 mendatang.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengucap syukur atas penghargaan tersebut. Dia mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti kualitas layanan yang diberikan PLN.

" Alhamdulillah, PLN mendapat 5 penghargaan yang tertinggi untuk layanan contact center. Ini menjadi bukti jika PLN terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun, PLN tak akan berpuas diri, PLN akan terus-menerus melakukan perbaikan," kata Darmawan.

Hal ini juga menjadi bukti jika manajemen dan insan PLN terus melakukan transformasi dan menerapkan nilai AKHLAK sebagaimana digaungkan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Sebagai perusahaan negara yang menjalankan amanah untuk memberikan layanan listrik ke masyarakat, PLN terus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Termasuk mendorong digitalisasi demi memberikan pelayanan terbaik ke pelanggan," jelasnya. Ajang ini sendiri telah menjadi semacam olimpiade bagi perusahaan di dunia yang memiliki perhatian pada contact center sebagai sarana layanan untuk pelanggan. Ada sejumlah tahapan seleksi hingga akhirnya dikompetisikan di tingkat global. Darmawan mengingatkan seluruh insan PLN agar senantiasa menjaga prestasi ini. Sebab buah transformasi PLN yang memiliki empat aspirasi yaitu, Green, Lean, Innovative dan Customer Focused telah terlihat. “Transformasi yang sedang berjalan di PLN telah membuahkan hasil. Kita berharap ini akan mendukung keseluruhan transformasi yang kita harapkan menjadikan PLN sebagai perusahaan kelistrikan terkemuka di ASEAN,” harapnya. Darmawan juga menambahkan PLN terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Perkembangan teknologi yang ada serta dinamika warganet di sosial media juga turut diperhatikan sehingga layanan PLN 123 kini berkembang dan kian terintegrasi. PLN juga terus mengembangkan layanan dalam genggaman untuk pelanggan lewat New PLN Mobile, aplikasi yang dengan mudah menghubungkan pelanggan dengan perusahaan di ponsel mereka. Transformasi bisnis juga telah dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kelistrikan pelanggan melalui Pelayanan Teknik (Yantek) Optimalization. PLN mensinergikan aplikasi New PLN Mobile dengan sistem Virtual Command Centre (VCC) di internal PLN sehingga pengaduan bisa termonitor. “Kita optimistis, manajemen pelanggan PLN akan semakin lebih baik di era digital ini. Seluruh insan PLN siap mendukung kebutuhan pelanggan melalui contact center yang kian terintegrasi,” tambahnya.