JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberi petuah untuk anak-anak SMA. Dia melakukan kunjungan ke SMA Unggulan DEL di desa Sitoluama, kecamatan Lagu Boti, kabupaten Toba, Sumatra Utara.

Adapun SMA Unggulan DEL merupakan binaan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, dimana sekolah ini didirikan pada tahun 2012.

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan rutin yang dilakukannya setiap mulai ajaran baru. Kunjungan tersebut dilakukannya setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke China, Korea Selatan, dan Jepang.

"Saya menyempatkan diri untuk memberikan wejangan kepada para siswa-siswi baru SMA Unggul DEL, hal inilah yang kami berdua nantikan. Karena setiap kali tahun ajaran baru dimulai, kami merasa harus menyempatkan waktu untuk berbincang dan memberikan wejangan kepada talenta-talenta terpendam dari Tanah Toba," ujarnya dalam keterangan Instragram pidabdinya @luhut.pandjaitan, dikutip Senin (1/8/2022).

Di hadapan 159 siswa SMA Unggul DEL yang terpilih dari lebih dari tiga ribu pendaftar, dirinya menyatakan bahwa SMA Unggul DEL tidak perlu jadi sekolah semi militer seperti sekolah unggulan yang ada di Pulau Jawa.

"Cukup dengan selalu menguatkan 3M yang selalu menjadi pendidikan karakter dasar kami yakni, MarTuhan, Marroha, Marbisuk," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Luhut menitipkan pesan kepada 158 siswa SMA Unggul DEL untuk untuk bekerja keras dalam menggapai mimpinya.

"SMA Unggul DEL sudah jadi idola banyak orang karena prestasi yang ditorehkan oleh siswa-siswi nya. Karenanya, Saya titip pesan bila kalian punya mimpi, tekunilah dengan kerja keras. Selalu dorong diri kalian untuk menjadi versi yang lebih baik dari yang sebelumnya," katanya.

Selain itu dirinya juga mengingatkan kepada seluruh siswa untuk menjaga nama, derajat dan kehormatan almamater SMA Unggulan DEL dengan sikap intelektual serta mempunyai karakter yang baik.

"Kalian tidak perlu khawatir karena di SMA Unggul DEL, kami memberikan segalanya yang terbaik. Kalian hanya perlu menjaga nama, derajat, kehormatan almamatermu dengan sikap intelektualmu. Karena setinggi apapun prestasi yang kalian capai, tidak berarti bila kalian tidak punya karakter yang baik. Push yourself to the limit, then you know what's your true strength," pungkasnya.