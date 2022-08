CHICAGO - Harga emas melesat di akhir perdagangan Kamis. Harga emas berbalik menguat dari kerugian sebelumnya dipicu oleh melemahnya dolar AS karena pelaku pasar menunggu laporan pekerjaan AS sebagai petunjuk arah kebijakan Federal Reserve (The Fed) selanjutnya.

Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange naik USD30,5 atau 1,72% menjadi USD1.806,90 per ounce, kembali bertengger di atas level psikologis USD1.800 setelah beberapa hari tersandung penguatan dolar.

Analis pasar mencatat harga emas berakhir pada penutupan tertinggi sejak 30 Juni, naik di atas angka USD1.800, karena investor fokus pada kemungkinan ekonomi AS tergelincir ke dalam resesi. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (5/8/2022).

Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja AS akan merilis data klaim pengangguran AS yang diprediksi meningkat 6.000 menjadi 260.000 dalam pekan yang berakhir 30 Juli. Pekan yang berakhir pada 23 Juli melihat peningkatan permintaan yang berkelanjutan untuk tunjangan negara menjadi 1,42 juta, angka tertinggi sejak awal April.

Investor juga mempertimbangkan kemungkinan mundurnya pasar tenaga kerja yang kuat, menurut analis pasar, terutama karena Federal Reserve meningkatkan perjuangannya melawan inflasi pada level tertinggi empat dekade. Adapun harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 22,8 sen atau 1,15% menjadi USD20,122 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD36,4 atau 4,1% menjadi USD924,90 per ounce.