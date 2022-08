JAKARTA - Perbandingan harga BBM Pertamina, Shell dan Vivo hari ini menarik untuk diketahui. Harga BBM dengan kualitas sama pun tidak berbeda jauh di antara penyedia BBM tersebut.

Pada hari ini, Senin (8/8/2022), di SPBU Pertamina, harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan. Pertamax Turbo dijual Rp14.500 per liter dan sekarang jadi Rp16.200 per liter.

Untuk Dexlite, harga yang awalnya Rp12.950 per liter naik jadi Rp15.000 per liter. Kemudian Pertamina Dex, kini harganya jadi Rp16.500 per liter dari sebelumnya Rp13.700 per liter.

Sedangkan untuk harga produk BBM lainnya seperti Pertalite dan Pertamax harganya tetap.

Di mana Pertalite tetap Rp7.650 per liter dan Pertamax dijual dengan harga Rp12.500 per liter.

Sementara di SPBU Shell, justru menurunkan harga dari semua produk yang ditawarkan. Penurunan harganya pun bervariatif, mulai Rp1.000-an sampai lebih dari Rp2.000 per liter.

Misalnya untuk Super, dari Rp18.500 per liter turun jadi Rp 17.300 per liter. Kemudian V-Power dari Rp19.990 per liter diturunkan jadi Rp18.300 per liter. Selanjutnya untuk V-Power Nitro+, harga di Juli yakni Rp21.280 per liter, sedangkan sekarang jadi Rp18.520 per liter. Begitu juga untuk V-Power Diesel, dari Rp21.870 per liter turun jadi Rp19.280 per liter.