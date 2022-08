JAKARTA - Harga BBM atau bensin di seluruh dunia berbeda-beda. Ada yang harga per liternya mencapai Rp40.000.

Besarnya harga tersebut jika dibanding BBM Pertamina tentu masih sangat jauh selisihnya. Meski beberapa waktu lalu, perseroan menaikan harga BBM nonsubsidinya, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Pertamax Turbo dijual Rp14.500 per liter dan sekarang jadi Rp16.200 per liter. Sedangkan Dexlite, harga yang awalnya Rp12.950 per liter naik jadi Rp15.000 per liter. Kemudian Pertamina Dex, kini harganya jadi Rp16.500 per liter dari sebelumnya Rp13.700 per liter.

Baca Juga:Â Subsidi BBM Bengkak hingga Rp502 Triliun, Sri Mulyani: Tahun Depan Juga Masih Sangat Besar

Kemudian, untuk Pertalite dan Pertamax harganya tetap yakni, Rp7.650 dan Rp12.500.

Melansir Global Petrol Price, Rabu (10/8/2022), harga rata=rata bensin di seluruh dunia USD1,39 per liter. Namun ada perbedaan, di mana negara-negara kaya memiliki harga yang lebih tinggi sementara negara-negara miskin dan negara-negara yang memproduksi dan mengekspor minyak memiliki harga yang jauh lebih rendah.

Satu pengecualian penting untuk AS yang merupakan negara maju secara ekonomi tetapi memiliki harga gas yang rendah. Perbedaan harga antar negara disebabkan oleh berbagai pajak dan subsidi untuk bensin.

Baca Juga:Â Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell dan Vivo Hari Ini

Semua negara memiliki akses ke harga minyak yang sama di pasar internasional tetapi kemudian memutuskan untuk mengenakan pajak yang berbeda. Akibatnya, harga eceran bensin berbeda. Gunakan menu drop untuk melihat harga dalam galon.

Berikut daftar harga BBM di dunia:

1. Hong Kong USD2,98 atau setara Rp44.323 (kurs Rp14.873 per USD)

2. Iceland USD2,41 (Rp35.696)

3. Barbados USD2,39 (Rp35.545)

4. Central African Rep USD2,33 (Rp34.653)

5. Belize USD2,30 (Rp34.217) 6. Norway USD2,29 (Rp34.068) 7. Swiss USD2,28 (Rp33.919) 8. Finlandia USD2,18 (Rp32.435) 9. Belanda USD2,15 (Rp31.988) 10. United Kingdom USD2,14 (Rp31.840)