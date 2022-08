JAKARTA - Menteri Perdagangan Zukifli Hasan meminta tiap kepala daerah untuk mensubsidi biaya angkutan agar barang pokok dapat terdistribusi dengan lancar.

Hal itu bertujuan mengerem laju inflasi yang saat ini mencapai 4,9%.

“Karena yang paling mahal, tinggi itu angkutan. makanya kepala daerah bisa mensubsidi angkutan,” ujar Mendag, dikutip Jumat (12/8/2022).

Dia mengatakan, hal itu sesuai dengan instruksi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para kepala daerah bisa mensubsidi biaya angkutan barang pokok, lantaran biaya angkutan yang saat ini masih melambung.

Terkait anggaran subsidi, Mendag menyebut sumbernya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Artinya, tidak akan mengambil dana dari pemerintah pusat.

"Ada APBD kan, ada dana cadangan," ucapnya.

Menurut pria yang juga Ketua Umum PAN itu, keterlibatan Kepala Daerah dalam mendukung stabilitas barang pokok sangat penting agar harga di pasaran tidak lagi melambung dan membuat para ibu menjerit.

Lebih lanjut dia memaparkan, saat ini mayoritas bahan pokok sudah merangkak turun. Seperti contohnya, bawang dari Rp80.000 per kg, sudah turun jadi Rp30.000 per kg, daging ayam ras dari Rp52.000 per kg, kini sudah Rp36.000 per kg.

Kemudian, harga cabai rawit, cabai merah keriting dan lainnya turun dari Rp130.000 per kg kini menjadi Rp70.000 per kg, sedangkan harga telur dari Rp32.000 jadi Rp27.000 per kg.

“Mudah-mudahan jangan sampai naik lagi. Kemarin rapat di bawah presiden langsung agar para bupati, kepala daerah juga care,” tandasnya.