JAKARTA – Harga BBM melonjak seiring tingginya harga minyak dunia. Bahkan ada yang harganya mencapai Rp40 ribu per liter.

Dari daftar harga BBM termahal dunia, harga bensin di Indonesia ternyata tidak termasuk 10 besar paling mahal.

Berikut daftar dan fakta harga BBM termahal dunia dan perbandingan bensin Pertamina, Shell hingga Vivo yang dirangkum di Jakarta.

1. Daftar Harga BBM Termahal Dunia

Melansir Global Petrol Price, Jumat (12/8/2022), berikut daftar harga BBM termahal di dunia:

- Hong Kong USD2,98 atau setara Rp44.323 (kurs Rp14.873 per USD).

- Iceland USD2,41 (Rp35.696).

- Barbados USD2,39 (Rp35.545).

- Central African Rep USD2,33 (Rp34.653).

- Belize USD2,30 (Rp34.217).

- Norway USD2,29 (Rp34.068).

- Swiss USD2,28 (Rp33.919).

- Finlandia USD2,18 (Rp32.435).

- Belanda USD2,15 (Rp31.988).

- United Kingdom USD2,14 (Rp31.840).

2. Bensin Pertamina

Pada hari ini, Senin (8/8/2022), di SPBU Pertamina, harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan. Pertamax Turbo dijual Rp14.500 per liter dan sekarang jadi Rp16.200 per liter.

Untuk Dexlite, harga yang awalnya Rp12.950 per liter naik jadi Rp15.000 per liter. Kemudian Pertamina Dex, kini harganya jadi Rp16.500 per liter dari sebelumnya Rp13.700 per liter.

Sedangkan untuk harga produk BBM lainnya seperti Pertalite dan Pertamax harganya tetap. Di mana, Pertalite tetap Rp7.650 per liter dan Pertamax dijual dengan harga Rp12.500 per liter.

