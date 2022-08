JAKARTA - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tbk (LPPI) bakal menerbitkan obligasi senilai Rp1,05 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan tahap ketiga dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi perseroan dengan total nilai sebesar Rp6 triliun.

Sebelumnya, perseroan telah merilis obligasi berkelanjutan tahap pertama dengan total nilai emisi sebesar Rp1,5 triliun dan tahap kedua sebesar Rp2,5 triliun.

Dalam prospektus yang dirilis perseroan, obligasi akan diterbitkan dalam tiga seri, yakni Seri A memiliki nilai pokok sebesar Rp281,88 miliar dengan tingkat bunga tetap sebes ar 6,50% per tahun, dan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Kemudian, seri B memiliki nilai pokok sebesar Rp702,46 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun, dan jangka waktu 3 tahun. Serta, seri C yang memiliki nilai pokok sebesar Rp65,65 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun, dan jangka waktu 5 tahun.

Adapun, bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, di mana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 1 Desember 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi yakni pada 11 September 2023 untuk Obligasi Seri A, 1 September 2025 untuk Obligasi Seri B dan 1 September 2027 untuk Obligasi Seri C.

Dari dana hasil penerbitan obligasi ini, perseroan akan menggunakan sebesar 20% untuk pembayaran utang perseroan, berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman atau bunga.

โ€œSisanya akan dipergunakan untuk modal kerja, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead,โ€ demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Selasa (16/8/2022).

Dalam proses penerbitan surat utang ini, perseroan bekerja sama dengan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi ini. Berikut jadwal penerbitan obligasi berkelanjutan tahap V 2022 ASDF: Tanggal Efektif : 12 Januari 2022 Masa Penawaran Umum : 26-29 Agustus 2022 Tanggal Penjatahan : 30 Agustus 2022 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 1 September 2022 Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 2 September 2022.