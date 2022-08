NEW YORK - Harga minyak turun ke level terendah sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina di akhir perdagangan Selasa. Hal ini karena data ekonomi memicu kekhawatiran tentang potensi resesi global.

Sementara itu, pasar sedang menunggu kejelasan tentang pembicaraan menghidupkan kembali kesepakatan yang dapat memungkinkan lebih banyak ekspor minyak Iran.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober merosot USD2,76 atau 2,9% menjadi USD92,34 per barel di London ICE Futures Exchange. Kontrak acuan Minyak Brent mencapai level terendah sesi di USD91,71 per barel, terendah sejak 18 Februari.

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) tergelincir USD2,88 atau 3,2% menjadi USD86,53 per barel di New York Mercantile Exchange. Harga acuan Minyak WTI jatuh ke terendah sesi di USD85,73 per barel, menandai level terendah sejak 26 Januari.

Seorang Juru Bicara Uni Eropa mengatakan, Uni Eropa sedang menilai tanggapan Iran terhadap blok sebagai proposal "final" untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015, dan berkonsultasi dengan Amerika Serikat.

Iran menanggapi proposal itu pada Senin (15/8/2022) malam tetapi tidak ada pihak yang memberikan rincian.

"Masih belum jelas apa yang dikatakan Iran kepada Uni Eropa tadi malam, sehingga beberapa item rumit mungkin berdampak pada hasil kesepakatan nuklir," kata Analis UBS Giovanni Staunovo, dikutip dari Antara, Rabu (17/8/2022).

Indikator ekonomi yang lemah juga membebani harga minyak. Di mana pembangunan rumah AS jatuh ke level terendah dalam hampir 1,5 tahun pada Juli, terbebani oleh suku bunga hipotek yang lebih tinggi dan harga bahan bangunan, menunjukkan pasar perumahan dapat berkontraksi lebih lanjut pada kuartal ketiga.

"Pedagang minyak bereaksi karena kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi dan perumahan menggunakan energi," kata Analis Grup Price Futures, Phil Flynn.

Sementara itu, Bank Sentral China memangkas suku bunga pinjaman untuk mencoba menghidupkan kembali permintaan karena ekonomi negara itu melambat secara tak terduga pada Juli setelah kebijakan nol-Covid Beijing dan krisis properti memperlambat aktivitas pabrik dan ritel. Media pemerintah mengutip Perdana Menteri Li Keqiang yang mengatakan bahwa China akan secara wajar meningkatkan dukungan kebijakan makro untuk ekonominya. Barclays memangkas perkiraan harga Brent sebesar USD8 per barel untuk tahun ini dan berikutnya, karena memperkirakan surplus besar minyak mentah dalam waktu dekat karena pasokan Rusia yang "tangguh".