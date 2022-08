JAKARTA - Harga BBM di Indonesia diisukan bakal naik utamanya yang mendapat subsidi seperti Pertalite dan Solar. Hal ini supaya beban APBN dalam memberi subsidi BBM tidak telalu berat.

Namun yang mau dibahas bukan soal kenaikan harganya. Melainkan besaran harga BBM di Indonesia ternyata lebih murah di ASEAN dan 10 negara di dunia ini.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait harga BBM di Indonesia paling kecil di antara Negara ASEAN, Senin (22/8/2022):

1. Perbandingan dengan Thailand hingga Filipina

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak merinci harga BBM jenis apa yang diperbandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

"Di negara lain misal Thailand, di Rp 19.500 (per liter), Vietnam Rp 16.645 per liter. Filipina Rp 21.352 (per liter). Sehingga kita relatif masih di bawah negara ASEAN lain," kata Airlangga.

2. Harga BBM Indonesia

Tercatat untuk Pertamina, , harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan. Pertamax Turbo dijual Rp14.500 per liter dan sekarang jadi Rp16.200 per liter.

Sedangkan Dexlite, harga yang awalnya Rp12.950 per liter naik jadi Rp15.000 per liter. Kemudian Pertamina Dex, kini harganya jadi Rp16.500 per liter dari sebelumnya Rp13.700 per liter.

Kemudian, untuk Pertalite dan Pertamax harganya tetap yakni, Rp7.650 dan Rp12.500.

3. Harga Keekonomian BBM Indonesia

"Kita lihat harga keekonomian Pertamax Rp15.150 per liter. Namun kita masih memberikan harga eceran Rp12.500 per liter. Demikian juga Pertalite, harga keekonomiannya Rp13.150 per liter, ecerannya masih Rp7.650 per liter," kata Menko Airlangga.

4. Jaga Hiperinflasi Menko Airlangga mengatakan, pemberian subsidi BBM agar tidak menimbulkan laju inflasi tinggi seperti yang sekarang terjadi di banyak negara. Pemerintah pun terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat. "Sehingga tentu tantangan hyperinflation (Hiperinflasi) kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan," kata Menko Perekonomian. 5. Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan 10 Negara Melansir Global Petrol Price, berikut daftar harga BBM termahal di dunia: - Hong Kong USD2,98 atau setara Rp44.323 (kurs Rp14.873 per USD). - Iceland USD2,41 (Rp35.696). - Barbados USD2,39 (Rp35.545). - Central African Rep USD2,33 (Rp34.653). - Belize USD2,30 (Rp34.217). - Norway USD2,29 (Rp34.068). - Swiss USD2,28 (Rp33.919). - Finlandia USD2,18 (Rp32.435). - Belanda USD2,15 (Rp31.988). - United Kingdom USD2,14 (Rp31.840).