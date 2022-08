JAKARTA - Make up adalah salah satu hal penting bagi seorang perempuan. Selain untuk mempercantik tampilan, make up yang sempurna juga bisa meningkatkan kepercayaan orang yang menggunakannya.

Namun cuaca panas di negara tropis seperti Indonesia sering membuat make up yang sudah disiapkan banyak perempuan rusak sebelum waktunya. Akhirnya semangat beraktivitas pun terganggu. Nah agar make up tetap terjaga saat beraktivitas berikut tiga langkah sederhana agar make up tahan lama.

• Pastikan Wajah Bersih

Jangan biarkan ada noda, minyak dan bekas make up yang masih menempel di wajah saat Anda memulai hari. Hapus minyak yang ada di wajah, lekukan hidung dan bawah mata. Dengan wajah yang bersih make up akan lebih tahan lama.

• Gunakan Pelembab dan Primer

Pelembap berfungsi menjaga kekenyalan kulit sedangkan primer berfungsi agar make up menyatu sempurna di kulit wajah. Pakai keduanya agar makeup lebih tahan lama dan tidak mudah pecah di area garis pipi atau garis tawa.

• Gunakan Produk Waterproof

Salah satu hal penting agar make up bisa tahan lama adalah dengan menggunakan produk yang tahan air. Mulai dari foundation, maskara, eyeliner, blush on dan eye brow. Cobal ah formula yang tahan air agar make up Anda tidak mudah terhapus karen cuaca panas dan keringat.

Untuk melengkapi keceriaan Anda merias wajah, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) menyiapkan program menarik untuk kamu pecinta make up.

Ada diskon 10% bagi Anda yang belanja produk-produk Soulyu di outlet Ground Floor MNC Plaza Kebon Sirih Jakarta menggunakan Kartu Kredit MNC Bank dengan minimal transaksi Rp200.000. Diskon merupakan potongan langsung saat belanja dan berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Soulyu adalah make up ala Korea yang bersertifikasi halal dan terbuat dari bahan-bahan alami. Tidak tanggung-tanggung, Soulyu mengandung vitamin E, Jojoba Oil, Ginseng Extract (Panax Quinquefolius), Sunflower Oil sekaligus Allantoin. Produk yang diproduksi Soulyu pun beragam, mulai dari lipstik hingga pensil alis. “Dengan cara yang tepat belanja kebutuhan make up akan lebih hemat menggunakan Kartu Kredit MNC Bank," ujar Direktur MNC Bank Denny Hanubrata. Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit MNC Bank, Anda bisa mengajukan permohonan kartu kredit melalui aplikasi MotionBanking. Caranya unduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple AppStore melalui tautan berikut http://onelink.to/q2ss2g. Setelah berhasil membuat akun ajukan permohonan Anda dengan cara mengisi formulir permohonan elektronik di aplikasi MotionBanking, lalu staf MNC Bank akan menghubungi untuk proses verifikasi. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari MNC Bank hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id dan follow akun resmi sosial media MNC Bank yaitu Instagram @officialmncbank, Facebook MNC Bank dan Twitter @MNCBank.