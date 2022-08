JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir membagikan moment saat ingin melepas anak bungsnya, Alia sekolah ke Amerika Serikat. Dirinya berharap Alia bisa mengejar mimpi-mimpinya saat melanjutkan sekolahnya.

"Dua hari lagi anak saya yang paling kecil akan kuliah di Amerika Serikat. Raih Mimpi-mimpimu Nak," kata Erick Thohir dalam akun Instagramnya, Sabtu (20/8/2022).

Erick mengaku sedih saat melepas Alia sekolah ke AS. Pasalnya, si bungsu selalu menemaninya bersama istri setiap hari.

"Sebagai anak bungsu yang sehari-hari menemani saya dan istri, sedih juga rasanya. Tapi kami juga senang karena perjalanan Alia kali ini adalah langkah untuk mengejar mimpinya. I love you, Alia," kata Erick Thohir.

Dalam unggahannya tersebut, Erick Thohir pun sempat berbincang dengan Alia. Di mana Alia mengaku akan rindu dengan sikap sang ayah kepadanya.

"Daddy pasti setelah pulang peluk Alia sebelum tidur. Alia bakal kangen banget untuk Daddy di kamarnya ALia. Itu nyaman sih," kata Alia.

Erick Thohir juga mengaku akan merindukan hal tersebut kepada anaknya. Sebab sikap tersebut menjadi kebiasan sehari-hari kepada Alia.

"Sama kayak Alia tadi. Is my habbit kan ketemu anak-anak Daddy kalau pulang kantor," tuturnya.

Sementara itu, Alia menilai ayahnya sebagai sosok yang tegas di keluarga. Namun tetap menyenangkan karena kerap kali bercanda dengannya.

"Daddy tegas sudah pasti selalu tegas. Tapi kadang-kadang masih ada playful side nya, jokes yang bikin kita senang kalau spent time bersama Daddy," ujarnya.

Alia pun menangis saat ditanya apa yang ingin disampaikan kepada ayahnya yang selama ini belum disebutkan.

"Alia jadi mau nangis. Oh my god, you seeing me cry," ujarnya.