JAKARTA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengenang ayahanda Hermanto Dardak sebagai sosok yang sangat menyukai lagu Frank Sinatra - My Way.

Lagu yang dinyanyikan oleh Frank Sinatra tersebut menjadi favorit bagi almarhum karena ada salah satu lirik yang menurut Emil sangat 'ngena' bagi Hermanto.

"Seperti salah satu lagu favorit beliau yang berjudul My Way, yang salah satu liriknya adalah, and now the end is near and so I face the final curtain," kata Emil saat pidato terakhir, TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/8/2022).

Di mana lirik lagu tersebut memiliki arti 'dan sekarang akhir sudah dekat dan saya menghadapi tirai terakhir'.

Emil mengatakan sepotong lirik lagu tersebut mengenai seseorang yang mengenang perjalanan hidupnya saat hampir menutup mata. Dengan lagu itu, Emil berpikir apabila suatu saat ajal menghampirinya, hal-hal baik apa yang bisa ia tinggalkan.

"Sebagai seorang anak, saya menyaksikan Almarhum Bapak Hermanto Dardak adalah sosok ayah yang luar biasa bagi kami. Juga merupakan seorang suami yang setia, yang telah menempuh hampir 40 tahun pernikahan dengan ibunda saya tercinta," kata dia.

Dia mengatakan, saat almarhum menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) periode 2010-2014, Hermanto berpesan jangan menjadi orang yang bekerja di PU melainkan jadilah orang PU. Diketahui, Hermanto Dardak meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di ruas Tol Pemalang - Batang KM 341+400 arah Jakarta pada Sabtu (20/8/2022) sekira pukul 03.25 WIB. Ayah dari Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, Emil Dardak itu disemayamkan di rumah duka, Jalan Swakarsa V Bina Marga II Nomor 28, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebagai sosok menantu, Arumi Bachsin (istri dari Emil Dardak) sangat terpukul atas kepergian ayah mertuanya. Ia merasakan kasih sayang yang utuh dari sosok Hermanto Dadak. Selain itu, beberapa tokoh seperti Anies Baswedan, Susilo Bambang Yudhoyono, Boediono, Airlangga, dan beberapa menteri serta tokoh publik lainnya, menyempatkan datang ke rumah duka, pada Sabtu (20/8/2022), untuk memberikan doa terakhir mereka kepada mendiang Hermanto Dardak. Jenazah almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pada Minggu (21/8/2022), sekira pukul 08.30 WIB. Pada saat prosesi pemakaman, tampak beberapa tokoh yang hadir di antaranya: Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basoeki Hadimoeljono; dan beberapa tokoh lainnya.