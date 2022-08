JAKARTA - Baru-baru ini cuitan di media sosial (medsos) Twitter soal kucing yang berada di salah satu kantor cabang Bank Central Asia (BCA) mendadak viral.

Dikutip dari akun Twitter @lulalen yang diunggah pada Sabtu (20/8/2022), disebutkan kalau ada nasabah BCA yang sedih karena kucing yang biasa ada di bank tersebut tak ada lagi.

"We all know BCA has a good customer service, but this one is really extra (& funny). Jadi adek gue kerja di BCA. Di kantor cabang adek gue tuh ada kucing suka nongkrong. Biasa deh mangkal depan kantor, atau tidur di motor yang parkir," tulis akun tersebut.

Namun, pengunggah menyebut kalau pihak BCA meminta kepada petugas keamanan untuk mengusir kucing itu.

 BACA JUGA:Digandeng BCA, Pelaku Wisata Goa Pindul Ungkap Omzet Melesat Naik Ratusan Juta Rupiah

Tapi hal itu justru membuat nasabah sedih ketika tak lagi melihat kucing ini.

"Suatu hari kepala layanan minta tolong satpam buat usir si kucing. Pas banget di hari itu, ada nasabah yang pecinta kucing dateng & nanya ke satpam kucingnya ke mana, karena biasa dia bawain makanan buat si meng. Pas tahu kucingnya diusir, nasabahnya sedih. Nanya diusir siapa," jelasnya.

Kesedihan sang nasabah BCA itu dilaporkan oleh petugas keamanan ke kepala layanan.

Akhirnya, kucing yang diusir itu dijemput kembali oleh pihak BCA.

"Satpam kasih tahu & info ke kepala layanan tersebut kalo ada nasabah sedih. Akhirnya si meng dijemput pake mobil kepala cabang sama kepala layanan & satpam siang bolong. Ketemu 1km dari kantor. Dibawa balik ke kantor cabang," bebernya.

Kejadian ini tentu membuat netizen penasaran. Bahkan ada yang menduga kalau nasabah ini bagian dari BCA prioritas karena keinginannya langsung terpenuhi. "Nasabah prioritas kayaknya nih," balas netizen dengan akun @txtfromsandalian. Kemudian, pengunggah cerita menyebut kalau nasabah itu bukan bagian dari BCA prioritas. "Bukan nasabah prioritas kalo kata adek gue hahahah," jawabnya. Lalu, pihak PT Bank Centrak Asia (BCA) pun buka suara soal kejadian viral ini. Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F. Haryn menjelaskan kalau kejadian ini terjadi di kantor cabang BCA Muara Karang Jakarta. "Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada nasabah atas apresiasi yang diberikan untuk BCA. Terkait informasi yang beredar di media sosial Twitter tersebut, berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, kejadian tersebut berlangsung pada tahun 2018 di kantor cabang BCA Muara Karang Jakarta," ujarnya kepada Okezone, Selasa (23/8/2022). Dia pun memastikan kalau BCA senantiasa berkomitmen mengedepankan kenyamanan dan keamanan untuk nasabah tercinta. "BCA senantiasa berkomitmen mengedepankan service excellence, kenyamanan dan keamanan untuk nasabah tercinta," pungkasnya.