JAKARTA - Anggota DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade mengapresiasi kinerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang sudah berhasil menurunkan harga minyak goreng.

"Bicara soal minyak goreng, Alhamdullilah memang sudah on the track. Kita apresiasi Kementerian Perdagangan karena sebelumnya oleh Mendag yang lama juga sudah on the track. Alhamdulliah pak Zulhas bisa melanjutkan. Perlahan tapi pasti minyak goreng Rp14.000 bisa diwujudkan," ujar Andre saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

"Karena saya lihat minyak goreng yang dijual di PTPN dan RNI harganya jelas minyak goreng harga Rp14.000. Kalau pedagang saat ini sudah bisa menjual Rp14.000 berarti di BUMN menjualnya di bawah Rp14.000," sambungnya.

Mengetahui hal itu, Andre meminta Mendag untuk tegas dengan para oligarki agar bisa memasang harga seperti BUMN.

Sebab, para pengusaha ini sudah mendapatkan hak guna usaha (HGU) dan memperoleh fasilitas di tanah NKRI. "Kenapa pengusaha-pengusaha swasta oligarki tidak mampu melakukan (seperti BUMN) ini. Saya minta pak menteri jangan kalah negosiasi dengan oligarki-oligarki itu. Sebab mereka dapat HGU di tanah NKRI masa tidak mau bantu negara," pungkasnya.