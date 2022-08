JAKARTA - Lima negara dengan harga bahan pokok termahal akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah negara memiliki beberapa bahan pangan pokok yang harganya sangat tinggi.

Seperti dikutip dari berbagai sumber Okezone, Kamis (25/8/2022) terkait negara dengan harga bahan pokok termahal:

1. Taiwan

Para turis Taiwan dapat menikmati harga-harga makanan yang tak terlalu beda dengan negara asalnya. Sekaleng Coca Cola dapat diperoleh dengan harga USD0,6 atau setara Rp6.100.

Dan penduduk asli Taiwan harus menerima dengan harga pangan yang tinggi, seperti daging yang dijual USD 11,5 atau setara Rp 131,250 per pound.

Kemudian, satu galon susu dijual USD10 atau setara Rp 11.400. Tak heran, warganya lebih suka menyantap ayam, kentang, dan nasi.

2. Kuwait

Berkunjung ke Kuwait akan menyenangkan mengingat harga bahan bakar di sana sangat murah.

Sayangnya, untuk urusan pangan sangat berbeda. Setiap orang di negara ini harus rela merogoh kocek yang dalam saat ingin makan.

Senggenggam selada dijual lebih dari US$ 4,5 atau setara Rp 51.300. Lebih parah lagi harga telur di sana bisa mencapai US$ 2,5 per butir atau setara Rp 28.500.

3. Afrika Selatan

Harga-harga makanan di Afrika Selatan melambung tinggi. Pemerintah mengaku kesulitan menekan harga sejumlah pangan yang naik hingga 49% dalam lima tahun.

Kurun itu, harga roti tercatat naik hingga 69%, sementara harga daging meningkat hingga 40%. Afrika Selatan benar-benar berada di tengah situasi yang sulit mengingat gaji para pekerjanya sangat jarang naik.

4. Jerman

Jerman sempat mengalami banjir yang menyebabkan harga-harga makanan melambung jauh lebih tinggi dari tempat mana pun di dunia. Harga pangan di sana tercatat naik hingga lebih dari 5% dibanding tahun lalu.

Sebungkus roti dijual dengan harga mencapai USD2,5 atau setara Rp 28.500. Sementara dua liter coca-cola dijual seharga USD4 atau setara Rp 45.600.

5. Kanada

Sebagian wilayah Kanada, penduduk harus membayar harga-harga pangan dengan sangat mahal.

Di bagian utara Kanada, harga satu kubis mencapai USD28 atau setara Rp 319.600, segalon air seharga USD104 atau setara Rp1,1 juta, dan USD64 atau setara Rp 273.900 untuk satu pound daging ayam. Tak hanya itu, harga susu juga melambung tinggi di negara tersebut.