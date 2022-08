JAKARTA - Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh optimisme. Kondisi pandemi yang semakin hari semakin terkendali, serta perbaikan indikator ekonomi yang berangsur membaik, telah melukis harapan baru di tahun pemulihan ini.

Sebagian besar organisasi telah mulai aktif melakukan langkah-langkah strategis agar tidak ketinggalan dalam memanfaatkan momen kembalinya pertumbuhan tersebut.

Untuk itu IDX Channel kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia yang ke-4 dengan tema Fostering Sustainable Innovation In Economic Recovery.

Direktur Operasional IDX Channel Masirom mengatakan penyelenggaraan ICAII tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selain inovasi-inovasi unggul untuk mendorong bisnis, tahun ini juga diberikan penghargaan kepada inovasi hijau (green innovation), sebagai wujud perhatian pada kondisi krisis iklim yang mengancam.

Melalui keseimbangan antara dorongan bisnis dan kelestarian bumi, diharapkan organisasi mampu unggul sekaligus menjadi agent of change dari kelestarian alam dan warisan kepada generasi mendatang.

“Tahun ini kami menambahkan kategori baru yakni Green Economy, hal ini sejalan dengan tema yang diusung pemerintah pada perhelatan G20, dimana Indonesia bertindak selaku tuan rumah,” ucap Masirom di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia sekaligus Dewan Juri Kehormaran IDX Channnel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 Airlangga Hartarto mengatakan, pandemi telah merubah cara dunia berfikir tentang tehnologi digital dalam dua tahun terakhir ini.

"Kita menyaksikan perkembangan fintek dan e-commerce yang sangat luar biasa, akselerasi adopsi digital yang terjadi diberbagai sektor ekonomi yang melahirkan sub sektor baru seperti indotech, healthtech bahkan Agritech.

Pemerintah terus berkomitmen untuk terus menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia, program kartu prakerja menjadi salah satu kisah sukses inovasi pemerintah dalam mentransformasikan pelayanan publik, kartu prakerja merupakan pelopor pembayaran Governent to People yang memanfaatkan fintech untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia,” ucap Airlangga di Jakarta.

Airlangga melanjutkan, dalam dunia usaha inovasi merupakan salah satu hal yang penting untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Inovasi memberikan peluang bagi perusahaan untuk berkembang, bertumbuh tidak hanya dari sisi profitabilitas tetapi juga bagaimana perusahaan menciptakan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya percaya kompetisi merupakan ruang bagi inovasi untuk bisa terus berkembang. oleh karena itu acara ini menjadi ajang yang sangat bermanfaat untuk menyemai inovasi ditengah dunia yang berubah sangat cepat,” jelasnya.

Kategori yang menjadi penilaian pada ICAII 2022 yakni kategori internal, kategori eksternal, kategori sustainability, kategori produk dan model bisnis, kategori green economy dan kategori khusus.

Di samping itu juga ICAII 2022 memberikan apresiasi Outstanding Innovative Corporate Leader.

Dengan kriteria penilaian dampak inovasi 40%, keberlanjutan inovasi 30%, originalitas 20% dan presentasi 10%.

Proses penjurian dimulai sejak Juli 2022 diikuti 30 perusahaan dengan 43 inovasi.

Bertindak selaku juri kehormatan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Peneliti Strategi Transformasi dan Inovasi - PPM Manajemen Dr. Wahyu T. Setyobudi, Lecturer of Doctor of Research in Management- Universitas Bina Nusantara Dr. Asnan Furinto serta Director of Human Resource & Legal- President University Foundation Dr. Iman Permana.

List Penerima Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2022

Outstanding Innovative Corporate Leader

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Royke Tumilaar

Penghargaan Terbaik

- PT Bank Negara Indonesia Tbk - BNI Xpora

- PT Pegadaian - B2B Channeling Tabungan Emas Pegadaian

- PT Smartfren Telecom Tbk - Talent-Based Sustainable Creative Economy

- PT Jasa Marga Tbk - Green Toll Road

- PT Bank CIMB Tbk - Hybrid Working Arrangement (Hywork)

Penghargaan Utama Proses Internal - PT Austindo Nusantara Jaya Tbk - Responsible Development Program (RD) - PT Avia Avian Tbk - Efficient Transfer of Paint Packaging Cans External Relation - PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk - Synergistic Collaboration with Hyundai - PT Jaminan Kredit Indonesia - JOS (Jamkrindo Online Suretyship) Produk dan Model Bisnis - PT Telkom Indonesia Tbk - MyDigiLearn PLN - Penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Sustainability - PT Bukit Asam Tbk - Siba Batik Kujur MIND ID - Utilization of Coconut Waste into Coconet and Cocofiber - PT Bank Rakyat Indonesia - Hybrid Banking Strengthening Financial Inclusion Ecosystem Green Economy - Bank Tabungan Negara - Digital Mortgage Ecosystem - PT BNI Sekuritas - Green Bond Penerima Apresiasi Proses Internal - PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk - Document Management Information System (Dominos) - PT Marc Dynamics Indonesia Tbk - Multiple Innovation in Production Process Produk dan Model Bisnis - PT Bank BJB Syariah Tbk - Innovative Development of Mobile Maslahah - PT Eastspring Investment Indonesia - Reksa Dana Eastspring IDX ESG Leaders Plus Sustainability - PT Transkon Jaya Tbk - Integrated Sustainability Program - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk - Program IndonesiaNEXT - PT Bentoel Internasional Investama Tbk - Emission Reduction and Water Conservation - PT SiCepat Ekspres - YukSelaluBerbagi SiCepat Ekspres Program Green Economy - PT Sahabat Mewah dan Makmur - Sistem Tanam Sapu Tangan Jarwo - PT Transportasi Jakarta - Bus Fleet Electrification Penghargaan Khusus - PT Sokonindo Automobile - Gelora E - Multi Purpose Electric Vehicle - PT Telkom Indonesia Tbk (Indihome) - Empowering Society Through Connectivity, Creativity and Charity - PT Perusahaan Listrik Negara - Power Beyond Generation - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk - Integrated Green Economy Program Bank Syariah Indonesia - Promoting Solar Electricity in Religious Community - PT Mora Telematika Indonesia - Shared Ducting and Pole Project for Supporting Smart City.