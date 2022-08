JAKARTA - Skema pensiunan PNS disebut jadi beban negara Rp2.800 triliun. Bahkan pensiunan DPR RI menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Di mana pensiunan DPR RI ini disebut-sebut bisa dilanjutkan ke anak-anaknya. Hal ini diduga menjadi polemik di masyarakat.

Terkait hal itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan respon skema dana pensiunan tersebut.

"Saya setuju seperti kami Menteri juga tidak perlu diberi pensiun, baru cek hr ini ada rekening di Mandiri Taspen," ujar di Twitternya, Senin (29/8/2022).

Diketahui, saat ini dana pensiun PNS menerapkan skema pay as you go.

Adapun sistem pay as you go dari hasil iuran PNS sebesar 4,75%. Di mana untuk iuran ini didapat dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).