JAKARTA - Kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia memang tak habis-habis, karena lagi-lagi ditemukan 'harta karun' baru. Kali ini ada temua harta karun di Banyuasin.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang berhasil menemukan harta karun berupa gas dan kondensat di Sumur Eksplorasi Sungai Rotan (SRT)-1XST. Sumur ini berada di di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Sumur Eksplorasi Sungai Rotan mulai dibor pada 7 Maret 2022 menggunakan rig PDSI #42.3/N-1500E, hingga mencapai kedalaman akhir 7.185 feet Measured Depth (ftMD) pada 3 Juni 2022.

Pengeboran sumur eksplorasi SRT-1XST merupakan bagian dari pemenuhan Komitmen Kerja Pasti (KKP) PHE Jambi Merang, yang termasuk dalam Subholding Upstream Pertamina Regional Sumatera Zona 1.

General Manager Zona 1 Muzwir Wiratama menjelaskan, dari hasil Uji Kandungan Lapisan pertama yang dilakukan pada lapisan batu gamping Formasi Baturaja, berhasil ditemukan gas sebesar 13,27 juta standar kaki kubik per hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD) dan kondensat 235 barel per hari (Barrels Condensate Per Day/BCPD).

"Status per 24 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB, sumur eksplorasi SRT-1XST sedang melakukan extended flow dengan observasi selama 8 jam dan kemudian akan dilanjutkan dengan test build-up pressure selama 72 jam," ujar Wira dalam keterangan tertulis, Senin (29/8/2022). Sumur eksplorasi berbeda dengan sumur pengembangan, sumur eksplorasi bertujuan untuk menemukan cadangan migas baru, sedangan sumur pengembangan dibor pada struktur yang telah terbukti cadangan migasnya dengan tujuan untuk meningkatkan produksi.