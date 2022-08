JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut cukup untuk membiayai subsidi BBM dan kompensasi energi hingga Desember 2022.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan bahwa APBN tahun ini sebetulnya cukup untuk membiayai subsidi BBM dan kompensasi energi.

Namun hal tersebut disertai dengan syarat dan ketentuan berlaku.

 BACA JUGA:Sri Mulyani Pede Defisit APBN 2023 Kembali di Bawah 3% Pasca-Pandemi Covid-19

Salah satunya adalah bila harga minyak mentah dunia yang pergerakannya sangat bergejolak bisa bertahan di rentang yang tidak terlalu jauh dari USD100 per barel.

Pasalnya, angka itu sudah menjadi harga patokan minyak mentah Indonesia atau ICP dalam APBN 2022.

"Sepanjang masih ada di level USD100 kita masih sanggup untuk sampai dengan Desember mempertahankan subsidi yang Rp502 triliun," kata Prastowo dalam acara diskusi webinar berjudul Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran, Selasa, (30/8/2022).

Dia mengatakan bahwa ketika harga minyak sudah tembus di level atas USD100 per barel sebagaimana tercantum dalam APBN 2022 yang sudah dilakukan perubahan.

Sehingga kemampuan APBN untuk membayar subsidi dan kompensasi energi menjadi terganggu.

"Patokan tetap USD100 tadi, itu sebagai dasar untuk menghitung subsidinya. Kalau sudah terlalu tinggi, tentu saja kita akan hitung ulang karena subsidi pasti akan membengkak, itu yang menjadi dasar penghitungannya," katanya.

Selain soal harga, di sisi lain tentu saja persoalan kuota juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi anggaran subsidi.

Baca Juga: Telkom Terima Penghargaan ICAII 2022 Berkat Inovasi MyDigiLearn

Apalagi kuota itu tidak bisa mengimbangi tingkat konsumsi masyarakat seusai Pandemi Covid-19.

Prastowo menuturkan bahwa hingga akhir 2022, ditetapkan kuota Pertalite 23 juta kilo liter dan solar 15,1 juta kiloliter. Hingga Juli 2022 jatah Pertalite yang sudah terpakai mencapai 16,84 juta kiloliter. Lalu, jatah Solar telah telah terpakai 9,88 juta kiloliter.

"Kuota tinggal 6 juta kiloliter yang mungkin cukup sampai Oktober saja, kok bisa? Waktu kita proyeksikan di tahun 2021 untuk susun anggaran 2022, tidak kita bayangkan ternyata mobilitas akan meningkat sepesat ini," tuturnya.

Terakhir adalah faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Dalam APBN 2022 yang berdasarkan ketetapan Perpres Nomor 09 Tahun 2022, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah sebesar Rp14.450, sedangkan saat ini sudah di level Rp14.837 per dolar AS.

"Itu berdampak karena asumsi awalnya sekitar katakanlah Rp14.400 menjadi Rp14.750, ada selisih. Kenapa karena kita juga impor minyak, pendapatan kita itu rupiah, tapi kita belikan barang yang menggunakan dolar AS," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak dapat mencapai lebih dari Rp698 triliun sampai akhir 2022.

Jumlah itu melampaui kuota yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2022 perubahan senilai Rp502,4 triliun.

Ini disebabkan tren kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs rupiah, dan konsumsi pertalite dan solar.

"Jumlah subsidi dan kompensasi ini diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui mencapai di ata Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Ini akan menjadi tambahan belanja RAPBN 2023," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.