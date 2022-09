JAKARTA - Pertamina dan Shell turunkan harga BBM per 1 September 2022. Di mana harga minyak dunia memperpanjang penurunan hingga akhir perdagangan Rabu.

Meskipun ada penurunan stok minyak mentah AS, harga minyak tertekan kekhawatiran ekonomi global yang akan melambat lebih lanjut dengan pembatasan baru untuk mengekang Covid-19 di China.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober kehilangan USD2,09 atau 2,3% menjadi USD89,55 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober yang berakhir pada Rabu (31/8/2022) merosot USD2,82 atau 2,8% menjadi USD96,49 per barel di London ICE Futures Exchange. Kontrak November yang lebih aktif tergelincir USD2,20 menjadi USD95,64 per barel.

Harga minyak terus tertekan oleh kekhawatiran bahwa perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi akan mengganggu permintaan bahan bakar.

"Pelemahan yang datang dari China telah memainkan peran penting dalam menurunkan harga," kata Analis Energi EMEA & Asia di StoneX Group di London, Harry Altham, dikutip dari Antara, Kamis (1/9/2022).

"Ada kekhawatiran kehancuran permintaan di seluruh Barat karena suku bunga naik dan kekhawatiran inflasi mencengkeram ekonomi Barat," tulisnya.

Badan Informasi Energi AS (EIA) mencatat bahwa persediaan minyak mentah negara itu turun 3,3 juta barel selama pekan yang berakhir 26 Agustus. Analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan penurunan 1,9 juta barel dalam pasokan minyak mentah AS.

Menurut EIA, total persediaan bensin motor turun 1,2 juta barel pekan lalu, sementara persediaan bahan bakar sulingan meningkat 0,1 juta barel. Komite Teknis Gabungan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, bersama-sama disebut OPEC+, mengatakan sekarang memperkirakan surplus minyak tahun ini sebesar 400.000 barel per hari, naik 100.000 barel per hari dari perkiraannya sebulan sebelumnya. Beberapa anggota OPEC+ telah menyerukan pemotongan. Kelompok ini selanjutnya akan bertemu pada 5 September 2022 di tengah melemahnya permintaan di Asia yang mendorong Arab Saudi untuk menurunkan harga jual resminya ke wilayah tersebut.