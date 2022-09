JAKARTA - Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kini menjadi kekhawatiran banyak masyarakat.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi mengatakan bahwa alasan pemerintah masih belum menaikkan harga BBM subsidi hingga saat ini, setelah lebih dari seminggu isu kenaikan harga BBM subsidi berhembus.

Menurutnya, hal ini adalah upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Dia menyebut daya beli masyarakat sangat penting karena sektor konsumsi menyumbang 55-60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pemerintah berupaya semaksimal mungkin menjaga daya beli masyarakat. Tapi kondisi APBN ini berat untuk semuanya. Daya beli ini penting, karena sebagian PDB kita, drivernya dari sektor konsumsi kira-kira di 55-60% PDB kita dari sektor konsumsi,” kata Komaidi secara virtual, Kamis (1/9/2022).

Dia mengatakan, sejak perang Rusia – Ukraina pasokan minyak mentah mengalami gangguan dari sisi penawaran.

Rusia memproduksi 15 juta barrel minyak mentah per hari, dengan konsumsi 2-3 juta barrel per hari, sehingga ada sekitar 12 juta barrel per hari yang diekspor.

“Kalau itu di larang keluar oleh AS dan Eropa, akan terjadi kelangkaan di pasar sebanyak 12 juta barrel, dan mendorong kenaikan harga signifikan,” ucapnya.

Komaidi menuturkan, kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan. Di sisi lain, pemerintah mencatat bahwa sebagian besar konsumsi BBM bersubsidi malah dinikmati oleh masyarakat mampu. "Saya bukan menyampaikan subsidinya enggak pas. Subsidi sudah betul dalam ekonomi makro, dan kebijakan publik, itu memang diperlukan. Tapi dari alokasi dan caranya, saya kira perlu ditata, karena fakta dan data menunjukkan sebagian besar dinikmati orang kaya,” lanjutnya. Di sisi lain, kenaikan harga BBM subsidi dinilai kurang pas dilakukan saat ini, karena harga minyak dunia turun. Ini juga yang membuat pemerintah akhirnya menurunakan harga BBM non subsidi hari ini. “Ini kenapa pemerintah maju mundur, saat ini kurang pas (menaikkan harga BBM subsidi) karena harga minyaknya sedang turun. Sementara harga minyak non subsidi turun karena cara menghitungnya adalah 30 hari kebelakang, atau rata-rata harga ICP dikalikan dengan nilai tengah kurs BI, dan ditambah nilai pajak. Kalau harga ICP turun, otomatis harga BBM turun, karena harga minyak itu komponennya 60% dari total harga BBM,” bebernya. Sebagaimana diketahui, isu kenaikan harga BBM subsidi berawal dari perkataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan Mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan kenaikan BBM. Komaidi menilai, apa yang disampaikan Luhut merupakan kebijakan yang belum clear secara internal. Hal ini menyebabkan kepanikan di masyarakat dan membentuk persepsi konsumen. Alhasil, masyarakat yang panik, mulai menaikkan harga sebagai sebuah bentuk antisipasi, manakala terjadi kenaikan harga BBM. “Dalam teori kebijakan publik, kalau sesuatu yang belum clear sebaiknya jangan disampaikan ke publik. Ini bisa membentuk persepsi konsumen untuk antisipasi. Ini harus menjadi koreksi kita semua, karena saat ini yang tidak terkait harga BBM juga naik,” pungkasnya.