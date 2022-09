JAKARTA - BUMN punya perang yang sangat besar dalam menggerakan perekonomian Indonesia. Karena itu, kesehatan BUMN harus benar-benar dijaga dari hal-hal negatif seperti penyimpangan.

Koordinator Hukum Korporasi I Kementerian BUMN Anas Puji Istanto mengungkapkan, empat isu strategis hukum yang saat ini perlu untuk diangkat dan disoroti bersama, khususnya terkait fungsi hukum dalam pengelolaan BUMN.

“Terdapat empat program strategis BUMN saat ini, yakni isu strategis holdingisasi dan kolaborasi, penegakan hukum (bersih-bersih BUMN), pemulihan kerugian akibat penyimpangan di BUMN dan pengelolaan aset BUMN,” ujar Anas, Sabtu (3/9/2022).

Direktur SDM dan Digital InJourney Herdy Harman menambahkan. peran legal di lingkungan BUMN sangat penting. Sebab legal adalah penjaga garda depan di setiap unit bisnis, yang melindungi dan memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar hukum.

“Menjadi lawyer adalah pekerjaan yang berat, jadi tantangannya kita harus all out menjaga perusahaan yang kita cintai. Totalitas is still number one, jadi kalau kita tidak perform, perusahaan akan kebobolan. Pesan saya, Insan Legal BUMN harus senantiasa memperbarui pengetahuan dan terus meningkatkan kompetensi dan soft skill supaya tetap relevan di segala jaman, jadi dapat tetap memberikan pelayanan terbaik untuk perusahaan,” terang Herdy.

Ditambahkan Herdy, tantangan lain untuk Insan Legal BUMN juga meliputi berbagai persoalan di BUMN yang sangat menantang, seperti berlakunya ketentuan hukum perundangan-perundangan BUMN yang tidak berlaku di perusahaan swasta pada umumnya. Sebagai informasi, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Forum Hukum BUMN kembali menggelar webinar Road to BUMN Legal Summit 2022 bertajuk “Strategic & Common Issues in State Owned Enterprise (BUMN)” yang ditujukan bagi para Insan Legal di lingkungan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan menuju BUMN Legal Summit 2022 yang akan diselenggarakan di Bali pada akhir September 2022. Perhelatan BUMN Legal Summit 2022 akan mengusung tema “Building Stronger Foundation for Growth” dan akan diikuti oleh seluruh Insan Legal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun pondasi fungsi hukum BUMN yang semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi BUMN.