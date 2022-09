JAKARTA โ€“ Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan kawan spesialnya Marisa Lago. Dia adalah kawan lama Sri Mulyani saat bertugas di World Bank.

Pada postingan terbaru terlihat Sri sedang menggenggam tangan seseorang yang ia sebut sebagai tamu spesial. Demikian ia sampaikan dalam dalam akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

โ€Hari ini, saya menerima tamu spesial Marisa Lago. Kami pernah bersama-sama di @worldbank. Saat ini Maris bertugas sebagai US Under Secretary of Commerce for International Trade,โ€ tulisnya.

Mereka tampak asik berbincang dan berbagi kisah mengenai banyak hal. Mulai dari Presidensi G20 sampai hubungan bilateral antara Indonesia dan USA. Sri Mulyani sangat berharap hubungan Indonesia dan USA terus terjaga baik. โ€œSaya harap hubungan antara Indonesia dan USA terus terjaga baik dari sisi perdagangan, kebijakan bilateral, maupun multilateral, demi dunia yang lekas pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,โ€ ujar Sri.