JAKARTA – Daftar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina dan Shell menarik perhatian masyarakat.

Pasalnya, kedua pom bensin ini bersaing ketat untuk menarik masyarakat menggunakan BBM mereka.

Berikut fakta-fakta perbandingan harga BBM Pertamina dengan Shell yang dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu (4/9/2022).

BACA JUGA:SPBU di Tangerang Dijaga Ketat Polisi Gegara Harga BBM Naik

1. Turunkan Harga BBM

Pertamina dan Shell turunkan harga BBM per 1 September 2022. Di mana harga minyak dunia memperpanjang penurunan hingga akhir perdagangan Rabu.

Meskipun ada penurunan stok minyak mentah AS, harga minyak tertekan kekhawatiran ekonomi global yang akan melambat lebih lanjut dengan pembatasan baru untuk mengekang Covid-19 di China.

2. Inflasi Akan Mengganggu Permintaan Bahan Bakar

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober kehilangan USD2,09 atau 2,3% menjadi USD89,55 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober yang berakhir pada Rabu (31/8/2022) merosot USD2,82 atau 2,8% menjadi USD96,49 per barel di London ICE Futures Exchange. Kontrak November yang lebih aktif tergelincir USD2,20 menjadi USD95,64 per barel.

Harga minyak terus tertekan oleh kekhawatiran bahwa perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi akan mengganggu permintaan bahan bakar.

"Pelemahan yang datang dari China telah memainkan peran penting dalam menurunkan harga," kata Analis Energi EMEA & Asia di StoneX Group di London, Harry Altham, dikutip dari Antara, Kamis (1/9/2022). "Ada kekhawatiran kehancuran permintaan di seluruh Barat karena suku bunga naik dan kekhawatiran inflasi mencengkeram ekonomi Barat," tulisnya. 3. Harga BBM Shell Shell Super Rp15.420/liter Shell V-Power Rp16.130/liter Shell V-Power Diesel Rp18.310/liter Shell Diesel Extra Rp17.990/liter Shell V-power Nitro+ Rp16.510/liter 4. Harga BBM Pertamina Solar Rp6.800 per liter Pertalite RON 90 Rp10.000/liter Pertamax RON 92 Rp 14.500/liter