JAKARTA – Ada tujuh wilayan yang terima program solar untuk koperasi nelayan. Program solar untuk koperasi nelayan tersebut terkait dengan distribusi BBM yang dinilai terjangkau dan tepat sasaran bagi para nelayan.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan bahwa tujuh lokasi atau wilayah yang akan menjadi pilot project program Solar untuk Koperasi Nelayan adalah di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan Lombok Timur.

Jika sukses selama 3 bulan, maka pemerintah akan menerapkan secara nasional. Rencananya, mulai awal Desember 2022 program tersebut akan dilangsungkan di seluruh Indonesia.

"Pertamina menyambut baik program ini karena akan memudahkan pertamina dalam menyalurkan BBM bersubsidi untuk nelayan karena melalui koperasi ini yang anggotanya by name by addres bisa dipastikan ini akan langsung ke para nelayan," ujar Nicke, di Kementerian BUMN, Senin (5/9/2022).

Senada, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai program Solar untuk Koperasi Nelayan adalah wujud nyata solusi pemerintah di tengah kenaikan harga BBM dan kebijakan pengurangan BBM subsidi bagi kalangan mampu.

Dengan program bertajuk Solar untuk Koperasi Nelayan, Erick berharap setiap nelayan mendapatkan harga BBM yang terjangkau. "Kita akan meluncurkan program solusi nelayan di mana program ini adalah Program Solar untuk Koperasi Nelayan. Kita akan coba di tujuh titik sebagai pilot project dalam tiga bulan ke depan," tutur Erick. Dia juga meyakini bahwa program tersebut akan memberikan BBM secara lebih terjangkau dan tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan. Sebab koperasi nelayan memiliki data nelayan per nama dan alamat. Dengan kebijakan itu, maka solar bersubsidi bisa lebih tepat sasaran.