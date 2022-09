JAKARTA - PT Vivo Energy Indonesia menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Revvo 89 naik dari Rp8.900 menjadi Rp10.900 per liter.

Harga yang tertera di display telah berganti menjadi harga terbaru yakni Rp10.900. Sementara itu, dengan penyesuaian harga tersebut, antrian pembeli sudah berangsur normal, bahkan cenderung sepi.

Selain itu, BBM jenis Revvo 92 mengalami penyesuaian harga, yang semula dijual Rp 17.250 per liter menjadi Rp15.400 per liter. Sedangkan BBM jenis Revvo 95 awalnya dijual Rp18.250 per liter sekarang menjadi Rp16.100 per liter.

Sebelumnya SPBU Vivo menjadi ramai karena menjual BBM dengan harga yang lebih murah, tak sedikit masyarakat kemudian menyerbu SPBU Vivo. Bahkan rela mengular dalam antrean panjang karena ogah bayar BBM lebih mahal di SPBU Pertamina.

Sebagai informasi, SPBU Vivo merupakan perusahaan sektor hilir minyak dan gas bumi, yang masuk ke pasar pompa bensin dalam negeri pada 2017.

Baca Juga: Performa Lebih Stabil, OPPO Find X5 Pro 5G Menjadi Ponsel Pertama dilengkapi ColorOS 13

Awalnya perusahaan tersebut bernama PT Nusantara Energi Plant Indonesia (NEPI). Baca Selengkapnya: Harga BBM Vivo Kini Naik Jadi Rp10.900/Liter, Pertalite Paling Murah