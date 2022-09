JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell, Vivo memiliki harga yang berbeda tipis satu sama lain, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Kenaikan harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, seluruh SPBU Pertamina pun langsung melakukan penyesuaian harga.

Namun, belum lama ini SPBU Vivo viral karena menawarkan harga BBM Revvo 89 yang lebih murah dari harga BBM Pertamina. Namun, hal tersebut hanya bertahan sebentar, kini SPBU Vivo tersebut telah menyesuaikan harga BBM yang dijual.

PT Vivo Energy Indonesia juga ikut melakukan penyesuaian harga jual produk BBM-nya pada Senin (5/9/2022). Kini, Revvo 89 dijual Rp10.900 per liter sehingga menjadikan Pertalite kembali jadi BBM termurah di Indonesia. Untuk oktan di atasnya, Revvo 92 dan kini dibanderol Rp15.400 serta Revvo 95 ditarif Rp16.100 per liter dehingga menjadi BBM non subsidi termurah di kelasnya

Harga BBM Vivo

1. Revvo 89 Rp10.900 per liter

2. Revvo 92 Rp15.400 per liter

3. Revvo 95 Rp16.100 per liter

Sementara untuk BBM di Shell juga ikut mengalami penyesuaian alias turun pada 1 September 2022. Dikutip shell.co.id, BBM termurah di SPBU Shell adalah jenis Shell Super (RON 92) yang dijual Rp 15.420 per liter. Harga BBM di SPBU Shell 1. Shell Super: Rp15.420 2. Shell V-Power: Rp16.130 3. Shell V-Power Diesel: Rp 18.310 4. Shell Diesel Extra: N/A 5. Shell V-power Nitro+: Rp16.510