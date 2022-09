JAKARTA – Daftar lengkap harga BBM Pertamina seluruh Indonesia di SPBU per 7 September 2022. Pemerintah telah menaikkan harga BBM yang mulai berlaku pada 3 September 2022.

Kenaikan ini berlaku untuk Solar, Pertamax dan Pertalite. Rinciannya yakni Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Sementara Pertamax dari yang sebelumnya Rp12.500 sekarang menjadi Rp14.500 per liter. Namun, di beberapa provinsi yang ada di luar Jawa harganya Rp14.850 dan Rp15.200.

Berikut daftar lengkap harga BBM pertamina di seluruh SPBU yang ada di Indonesia, dirangkum oleh Okezone, Rabu (7/9/2022):

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Solar Rp6.800

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp14.500

Pertamax Turbo Rp15.900

Dexlite Rp17.100

Pertamina Dex Rp17.400

2. Provinsi Sumatera Utara

Solar Rp6.800

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp14.850

Pertamax Turbo Rp16.250

Dexlite Rp17.450

3. Provinsi Sumatera Barat Solar Rp6.800 Pertalite Rp10.000 Pertamax Rp14.850 Pertamax Turbo Rp16.250 Dexlite Rp17.450 Pertamina Dex Rp17.750 4. Provinsi Riau Solar Rp6.800 Pertalite Rp10.000 Pertamax Rp15.200 Pertamax Turbo Rp16.600 Dexlite Rp17.800 Pertamina Dex Rp18.100 5. Provinsi Kepulauan Riau Solar Rp6.800 Pertalite Rp10.000 Pertamax Rp15.200 Pertamax Turbo Rp16.600 Dexlite Rp17.800 Pertamina Dex Rp18.100