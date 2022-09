JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menugasi Pertamina untuk menyiapkan solar khusus untuk nelayan. Cilacap pun akan menjadi tempat percontohan realisasi penyedian solar khusus nelayan tersebut.

Erick mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Di mana nantinya ada koperasi yang menyediakan solar bagi nelayan.

Baca Juga: Tarif Baru Ojol Selamatkan Kesedihan Driver di Tengah Kenaikan Harga BBM

"Nanti 17 September kita ke Cilacap kita lihat langsung solar untuk koperasi nelayan. Kita coba aktifkan di Cilacap sebagai contoh," tutur Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).

Koperasi nelayan tersebut nantinya akan sediakan berapa total jumlah nelayan dan kebutuhan solarnya. Hal ini akan dikondisikan oleh PT Pertamina sebagai penyedia solarnya.

Baca Juga: Beli Solar Subsidi Nopol Kendaraan Dicatat, Jangan Kaget Ya!

"Nanti koperasi by name by adress, jumlah nelayan termasuk kuota. Selama ini nelayan tidak dapat harga Rp6.800. Mungkin bisa Rp7.000-Rp10 ribu. Kita mitrakan dengan Pertamina," ujarnya.

Selain itu, Erick Thohir menugasi BRI untuk membantu kebutuhan nelayan lain seperti modal kerja.

"Nanti saya rapat dengan BRI para nelayan diberikan modal kerja dari BRI dan ibu nelayan itu diberikan modal dari PNM," tuturnya.

Baca Juga: Rekomendasi Produk Smart Home untuk Tingkatkan Keamanan Hunianmu

Erick mengatakan, jika percontohan untuk nelayan di Cilacap lancar, program ini akan diperluas ke 6 provinsi di Indonesia. "Kita harap Cilacap bagus, kita masukan di 6 daerah, Aceh, Jawa Barat, Semarang, Sumatera Utara, Jawa Timur dan NTB. Jadi nanti Cilacap satu bulan, kemudian 6 lokasi itu dan baru seluruh Indonesia," ujarnya.