JAKARTA - Fakta menarik bahwa harga Pertalite dan Pertamax bisa turun. tentu dengan pembentuk harga BBM yang juga turun seperti minyak mentah dunia.

Harga minyak dunia kini berada di level USD80 per barel. Jika harga minyak nantinya USD75 per barel, Pertamax akan segera turun dari harga sekarang Rp14.500 per liter.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan menurunkan harga Pertamax bila harga minyak menyentuh USD75 per barel. Jadi harga BBM nonsubsidi bisa turun bergantung pada harga minyak dunia.

"Kalau nanti harga minyak dunia mungkin sekarang USD95, kemudian nanti turun ke USD75 per barel. Berarti Pertamax akan harga pasar. Jadi bisa saja turun," ungkap Erick.

Berikut fakta tentang harga Pertalite dan Pertamax yang bisa turun dirangkum Okezone, Senin (12/9/2022):

1. Subsidi mempengaruhi turunnya Pertamax

Penurunan harga BBM Pertamax ke depannya tergantung juga pada nilai subsidi yang diberikan oleh pemerintah atau selisih harga.

"Ya harga BBM turun ya pasti ada revisi tapi kan tergantung berapa nilai subsidi yang masih diberikan, kalau hari ini Pertamax Rp2.500," ucap Erick.

2. Harga Pertalite Turun Tergantung Jokowi

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menjelaskan bahwa harga pertalite masuk ke dalam Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), sehingga berbeda mekanisme penghitungan harga BBM dengan Jenis BBM Umum (JBU).

"JBKP ini harganya ditentukan oleh pemerintah, karena menyangkut dengan beban kompensasi yang harus ditanggung oleh negara. Karena ini keputusan pemerintah, banyak yang dilibatkan kecuali Presiden yang minta," kata Mamit.

3. Kata Erick Thohir Soal Harga Pertalite

Meski ada potensi penurunan harga Pertamax, Erick Thohir enggan menyinggung potensi serupa juga berlaku bagi Pertalite dan Solar yang kini mengalami kenaikan

4. Subsidi Solar, Pertalite dan Pertamax "Banyak yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun gimana? ya pastinya (BBM) turun. cuma yang mesti diingat, apa yang dilakukan pemerintah hari ini itu mengurangi subsidi. Jadi Pertamax, Pertalite, Solar itu yang dijual pun masih ada subsidinya," kata Erick. 5. Harga Pertalite Bukan yang Sebenarnya Pemerintah tidak akan menetapkan harga Solar dan Pertalite berdasarkan harga pasar atau keekonomian. Lantaran kedua bahan bakar itu masih disubsidi pemerintah. "Tapi apakah Solar dan Pertalite itu nanti akan harga pasar? ya nggak bisa, itu subsidi. ini kadang persepsi dari masyarakat suka membanding-bandingkan," tuturnya.