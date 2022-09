JAKARTA – Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Harga Pertalite naik dari Rp7.650 jadi Rp10,000 per liter, Solar dari Rp5.150 jadi Rp6,800 per liter dan Pertamax dari Rp12.500 jadi Rp14,500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Kalangan pengusaha mengakui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memiliki dampak yang sangat luas untuk semua sektor dan skala usaha.

Berikut fakta 3 sektor paling terdampak kenaikan harga BBM yang dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu (11/9/2022).

1. Seluruh Sektor Usaha Terdampak

Wakil Ketua III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, seluruh sektor usaha akan terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kenaikan harga BBM.

Sebab, kenaikan harga BBM akan langsung memberikan beban terhadap aktivitas logistik di semua sektor usaha.

“Hampir semua pelaku usaha akan terkena dampak dari sisi penyesuaian/penurunan daya beli masyarakat,” ujarnya pada Minggu, (4/9/2022).

2. Pertumbuhan Konsumsi Melambat

Menurut Wakil Ketua III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, potensi pertumbuhan konsumsi akan melambat dalam jangka pendek.

Sehingga masyarakat melakukan penyesuaian kembali terhadap pola konsumsi dan pengeluarannya dari efek kenaikan harga BBM ini di semua komponen biaya kebutuhan sehari-hari.

Sebab, dia melihat kenaikan harga BBM dan pangan terjadi pada saat yang bersamaan.

Kini pemerintah mencoba meredam efek negatifnya dengan memberikan sejumlah bantalan sosial kepada masyarakat.

3. Tiga Sektor Paling Terdampak Kenaikan Harga BBM

Di sisi lain, menurut Shinta terdapat beberapa sektor usaha yang akan terpuruk karena kenaikan harga BBM, seperti sektor jasa transportasi, logistik, dan jasa perjalanan/pariwisata.

Sementara sektor jasa lain seperti sektor perbankan atau pendidikan tidak terlalu banyak terpengaruh.

“Tetapi kami rasa yang paling akan terkena dampak paling tinggi adalah sektor perikanan tangkap, pertanian, dan industri manufaktur yang umumnya punya ketergantungan tinggi terhadap penggunaan BBM dalam komponen biaya usahanya,” katanya.

4. Harga Jual Tak Bisa Langsung Dinaikkan Sementara itu, pengusaha atau produsen juga tidak dapat langsung menaikkan harga jual karena harus mempertimbangkan proyeksi daya beli masyarakat dan kenaikan beban. Shinta pun memproyeksikan, dampak dari kenaikan harga BBM ini akan mulai terlihat dalam satu hingga dua bulan ke depan sekaligus memantau kondisi inflasi. “Perusahaan juga banyak yang perlu test the water baik untuk menahan kenaikan harga jual maupun untuk menaikkan harga jual untuk memastikan efeknya terhadap kinerja perusahaan dapat dimitigasi,” lanjutnya.