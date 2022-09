JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, kini MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Anda pernah mendengar istilah sekuritas? Dalam dunia investasi, kata “sekuritas” tentunya seringkali terdengar. Sebagai investor pemula, tahukah Anda untuk melakukan investasi, Anda tidak dapat membeli atau menjual saham langsung di Bursa Efek Indonesia? Maka dari itu ada perantara pedagang efek (broker) yang disebut dengan perusahaan sekuritas.

Perusahaan sekuritas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transaksi jual beli efek, baik berupa saham maupun surat utang. Perusahaan sekuritas berperan sebagai perantara antara investor dengan pasar modal dalam melakukan transaksi jual beli efek.

Sebagai investor, tentunya Anda ingin memilih perusahaan sekuritas yang baik dan berkredibilitas. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa Anda jadikan sebagai pertimbangan dalam memilih perusahaan sekuritas:

1. Terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Anda wajib memastikan bahwa perusahaan sekuritas yang Anda pilih sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan Anggota Bursa (AB) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini penting untuk memastikan keamanan investasi Anda agar terhindar dari risiko penipuan. Anda bisa mengecek berbagai perusahaan sekuritas yang telah berizin melalui website resmi OJK. MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang didirikan pada tahun 1989 yang berada di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia dan telah mendapat izin, serta diawasi oleh OJK.

2. Kemudahan Transaksi

Dengan adanya pelayanan yang baik, tentunya akan membuat Anda menjadi lebih nyaman saat berinvestasi. Anda bisa mencari perusahaan sekuritas yang menerapkan sistem jual beli secara online sehingga dapat bertransaksi dengan leluasa tanpa terkendala jarak maupun waktu. Anda bisa melakukan transaksi saham dan reksa dana kapan pun dan di mana pun melalui aplikasi MotionTrade dari MNC Sekuritas dengan mudah.

3. Riset Mengenai Kondisi Pasar

Anda bisa memanfaatkan perusahaan sekuritas yang menyajikan laporan riset sebagai bahan pertimbangan pembelian atau penjualan portfolio Anda. Data riset terkini akan membantu Anda menganalisa saham atau produk reksa dana yang ingin dibeli. MNC Sekuritas memiliki fitur MNC Research di aplikasi MotionTrade berisi analisa harian, serta informasi terkini seputar saham, serta fitur Global Research AGCO berupa riset berskala global dari 125 negara di seluruh dunia.

4. Layanan yang Cepat dan Tanggap

Investor akan lebih cepat mendapatkan bantuan jika ada pelayanan dan jalur komunikasi yang cepat dan tanggap dari perusahaan sekuritas. MNC Sekuritas melayani investor melalui Call Center di nomor 1 500 899 (ext.3) atau melalui WhatsApp Business di 0888-8000-005. Anda juga bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi seputar saham serta reksadana melalui media sosial MNC Sekuritas seperti Instagram, Twitter, Youtube, maupun Tiktok.

