JAKARTA - Aplikasi RCTI+ pertama kali diluncurkan di tahun 2019, bertepatan dengan ulang tahun stasiun televisi RCTI. RCTI+ sendiri merupakan super apps yang menyajikan banyak hiburan dalam satu aplikasi, sehingga dapat dinikmati di mana saja dan kapan saja.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwasanya di ulang tahun yang ketiga, RCTI+ terdapat empat tantangan untuk ke depannya. Menurut dia, bagaimana bisa menghasilkan variasi konten yang beragam, yang basisnya iklan.

"Pertama adalah variasi dari konten yang basisya iklan," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, di MNC Studios Kebon Jeruk, Senin (12/9/2022).

Dia membeberkan, yang kedua adalah mampu untuk ekspansi ke luar negeri sehingga kontennya juga disukai masyarakat luar negeri.

"Ini supaya membuka wawasan kita semua bahwa someday we have to sit down kita harus duduk dan mikirkan gimana caranya kita bisa laku di China, di India yang penduduknya besar, bisa laku di Vietnam, Thailand, bisa laku di Jepang, bisa laku di Korea, Asia besar karena penduduk paling besar adanya di Asia," kata Hary.

Lalu yang ketiga adalah teknologi canggih, Hary mengungkapkan bahwa bagaimana teknologi yang digunakan dalam RCTI+ dapat maksimal dan canggih sehingga tidak hanya dari fitur tapi kecepatan dan artificial intelligence. "Recommendation engine dan itu harus terus dikembangkan," katanya. Kemudian yang terakhir, dia menuturkan bisa berintegritasi dengan vision plus yang basisnya adalah langganan yang bukan iklan.